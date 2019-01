El 15 de febrero llega a Sevilla el espectáculo «Music Has No Limits» La compañía adapta piezas maestras de grandes éxitos que han marcado un hito en la memoria colectiva

Sevilla Actualizado: 08/01/2019 13:58h

El espectáculo «Music Has No Limits» llegará a la capital andaluza el próximo 15 de Febrero al Cartuja Center de la capital andaluza. El innovador concepto de «Music Has No Limits» fusiona grandes éxitos de la historia, con una espectacular escenografía. Nueva York, Milán, Miami o Venecia han podido disfrutar de este espectáculo que se ha convertido en la revelación de la temporada en España y promete colgar el cartel de no hay entradas, en Sevilla visto el éxito de anteriores visitas a la ciudad, con una fórmula imbatible: «la playlist de tu vida» en un show que cambia las reglas.

La compañía adapta piezas maestras de grandes éxitos que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada al gusto de Las Vegas, Broadway o el West End londinense.

Dos horas

Durante cerca de dos horas, el show realiza un vertiginoso recorrido por esos grandes éxitos que se han convertido en la banda sonora de la vida de millones y millones de personas alrededor de todo el mundo. Así, «Music Has No Limits» es capaz de subir a un mismo escenario sonidos pop de grandes artistas como Michael Jackson o Lady Gaga junto a la música clásica de Bach, el rock de Nirvana, U2, Queen, Guns «N» Roses o Linkin Park o la electrónica de Avicii y Laurent Garnier entre otros.

El Spain Tour de «Music Has No Limits» cuenta con el patrocinio de grandes empresas. «Hemos creado un nuevo lenguaje fusionando grandes himnos de todos los estilos y de todos los géneros, en un show envuelto en una escenografía espectacular», según Eleazar González, director de Gira de «Music Has No Limits».

«Así, unimos piezas maestras de la música clásica con el funk; el góspel y el rap con el heavy metal, y sopranos cantando arias de ópera con éxitos de house. Todo eso, interpretado como nunca antes se había escuchado por un elenco de artistas formado por grandes cantantes», añadió.

Las entradas pueden adquirirse en El Corte Inglés, entradas.com o la taquilla del teatro. Diseñado en torno al concepto «la playlist de tu vida», «Music Has No Limits» recorre grandes éxitos de la historia de la música.