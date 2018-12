COMERCIO Las 30 grandes marcas que no tienen tienda en Sevilla De la teconología a los restaurantes pasando por las tiendas de ropa o joyerías, hay numerosas firmas que aún no tienen establecimiento propio en la ciudad

Javier Macías

@Javi_Macias Sevilla Actualizado: 01/12/2018 08:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El nuevo centro comercial de Torre Sevilla ha permitido que marcas que aún no habían aterrizado en Sevilla como Primark, Subway, Udon o Tony Roma's abrieran un establecimiento en la capital hispalense. La apertura de Palmas Altas en 2019 también hará que aterricen por primera vez en Sevilla las firmas Five Guys y Brasa y Leña, la tienda de lencería Undiz y los establecimientos de moda Koröshi y Point.

Pese a ello, hay, al menos, otras 30 grandes firmas que aún no han visto una oportunidad de negocio en la ciudad, pese a que sí han abierto en otros puntos de España.

Moda y complementos

Hay una gran cantidad de franquicias que, pese a que algunas se encuentren en córners de grandes almacenes como El Corte Inglés, no tienen local propio en Sevilla. Firmas como Abercrombie&Fitch, por ejemplo, no tienen sitio físico donde vender su ropa. Esta marca tiene una tienda en Madrid, del estilo al inmenso establecimiento que hay en la Quinta Avenida neoyorquina. Lo mismo ocurre con Hollister, que tiene locales en Madrid, Barcelona, Valencia e incluso Marbella, pero no en Sevilla; o Forever 21, con espacios físicos en la capital de España y Barcelona. Como éstas, hay una enorme lista de marcas que no tienen puntos de vista en Sevilla: Other Stories, Victoria Secret, Prada, Chanel, Jimmy Choo, Napapijri, Manolo Blahnik, Hermés o Cristian Dior.

Uniqlo, conocido como el «Zara japonés», sólo tiene tiendas en Barcelona. Ni siquiera en Madrid, donde Primark ha hecho que se dispare el precio de los locales en la zona de máxima afluencia.

Otras grandes marcas como Gap, Converse, Armani, Karen Millen, Custo Barcelona o Michael Kors tienen puntos de venta en grandes almacenes, pero no tienda propia. En el caso de esta última, la que tenía en la calle Velázquez la cerró.

Joyerías

Respecto a las las joyerías de lujo, que pueden encontrarse en distintos puntos de España, a Sevilla aún no han llegado firmas como Bulgari, Gucci o Tiffany, esta última ni siquiera en córners.

Tecnología

Uno de los casos paradigmáticos es el de Apple. La marca de la manzana, pese a que existen tiendas como Goldenmac o Rossellimac que son «premium reseller» (vendedores autorizados), aún no abierto establecimiento oficial en Sevilla. Sin embargo, Apple tiene ya hasta once tiendas en España: Madrid (3), Barcelona (2), Valencia, Marbella, Valladolid, Murcia y Zaragoza. La empresa californiana se planteó abrir en el lugar donde está actualmente Tous en la esquina de Tetuán con la Plaza Nueva, pero no se llevó a cabo.

Otras grandes empresas tecnológicas como Amazon, Google o Microsoft tampoco tienen tienda física en la capital hispalense.

Restauración

Five Guys es una de las grandes franquicias que han anunciado que aterrizarán en Sevilla, concretamente en Palmas Altas. Se trata de una cadena de hamburguesas, muy popular en Estados Unidos, y que ya ha abierto en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y Zaragoza. Otra muy popular en lugares como Nueva York o Londres, Shake Shack, ni siquiera han aterrizado en España.

Entre las franquicias que se pueden encontrar en otras ciudades de España y que no tienen establecimiento en Sevilla es Rodilla. El restaurante de sandwiches cerró hace unos años su local en la Avenida de la Constitución.

Otros

Además de restaurantes, ropa, joyerías y tecnología, hay otro tipo de tiendas con firmas muy populares que aún no han llegado a Sevilla. Es el caso de Muji, una marca japonesa que es papelería y también tienda de ropa o cosas del hogar. De momento, sólo se encuentra en Madrid y Barcelona.