El 31 por ciento de los estudiantes, sin plazas para estudiar la carrera que quieren

La Universidad cada vez es más competitiva y cada vez es más difícil para los estudiantes conseguir plaza en el grado que desean. Lo reconocía la pasada semana la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, Pastora Revuelta. Las cifras que maneja la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, que tiene las competencias en materia de universidades, hacen patente esta dificultad de los jóvenes. Es un fenómeno que cada vez afecta a más alumnos.

El pasado año sólo el 68,5 por ciento de los estudiantes de nuevo ingreso en primero de carrera logró entrar en el grado que había elegido en primera opción. El dato, extrapolable a Sevilla ya que la Junta de Andalucía no tiene aún los porcentajes provinciales, supone que el 31,5 por ciento de los alumnos que acabaron el Bachillerato no consigue estudiar lo que quiere. El porcentaje sube algo más cuando se suman las segundas opciones elegidas en la solicitud de matrícula. Es decir, las carreras que los chicos eligen como segunda posibilidad. En ese caso, uniendo la primera y la segunda opción, llega hasta el 83,7 por ciento los que pueden estudiar lo que quieren. Pero sigue habiendo un 16,3 por ciento que no logra entrar en ninguna de las dos carreras que pensaba hacer y que debe estudiar otra cosa.

En cifras, del pasado curso 2017/2018 (las de este año no estarán disponibles hasta que finalice el proceso de adjudicación), suponen que de total de 42.139 matrículas que hubo el pasado año en 1º curso de los grados, sólo 28.860 pudieron matricularse en la primera opción, otros 6.389 lo hicieron en la segunda. Fueron 13.279 estudiantes los que no pudieron cursar la carrera que querían. Estos números, que este curso serán similares o, si se modifican, lo harán al alza, ponen de manifiesto la existencia de un serio problema ya que, como reconocen desde la propia Universidad, cada vez los estudiantes se esfuerzan más, sacan las notas más altas, y sigue subiendo el listón. El resultado es que hay carreras en las que cada curso piden más nota de corte para entrar.

Las titulaciones más demandadas siguen siendo Medicina, Enfermería, Educación Primaria, Psicología, Derecho y Administración de Empresas por ese orden, según la Consejería de Conocimiento.

Pero, aunque algunos grados, como el de Medicina sean además donde exigen notas muy altas, no siempre es así ya que hay otras titulaciones con notas de corte muy elevadas que luego no son tan demandadas. Sí es así en el caso de Medicina en Sevilla: el curso pasado hubo 5.800 solicitudes para un primer curso que ofreció 290 plazas. Algo que obliga a muchos estudiantes, con notas brillantes, a decantarse por otras titulaciones del área como Biomedicina o Bioquímica.

Algo similar ocurre en Derecho en la Universidad de Sevilla, una de las facultades que, por su prestigio y por las «salidas» que ofrece, sigue siendo de las titulaciones más buscadas. El pasado año hubo 2.625 solicitudes para 480 plazas. Son sólo dos ejemplos de muchas carreras que no son accesibles para todos y que hacen que algunos jóvenes ven «frustradas» sus aspiraciones.

ABC ha hablado con varios chicos y chicas que, después de haber estudiado un Bachillerato con notas muy altas, se ven obligados a repetir la Selectividad. O en muchos casos a matricularse en otras facultades, unos con la intención de intentarlo de nuevo al año siguiente, o buscar una opción similar a su vocación. La palabra que todos repiten es «frustración». Por no conseguirlo después de dos años de Bachillerato y por tener que jugarse en un examen de Selectividad su futuro.Así es el sistema universitario.

Ara Diaz no ve «justo» jugársela en un examen»

Ara Díaz quiere estudiar Enfermería pero sus notas de Selectividad, un 10,72, no se lo permiten. Porque piden un 11 para entrar. Pese a que reclamó en junio tras las pruebas ya que no estaba de acuerdo con las calificaciones, no consiguió que le subieran la nota lo suficiente para acceder a esa carrera. A tres décimas de la nota necesaria, ha decidido optar por la segunda opción que había puesto en su solicitud. Estudiará finalmente Derecho, una carrera que no tiene nada que ver con la de Enfermería, pero que entra dentro de las que también le gustaban. Por ello y, aunque se conforma con esa segunda opción, no está de acuerdo con el sistema. «Entiendo que se de prioridad al más apto pero en el resultado entra mucho la suerte», explica recordando también que con ese método los estudiantes pueden tener «un mal día» y que las titulaciones de Salud son de las que más notas piden. Por eso se queja de que «no es justo jugársela» a un solo examen. Y tiene amigos que se han quedado fuera por unas décimas.

Clara Pérez cree que «un mal día puede fastidiar»

Clara Perea ha sacado un 11,22 en Selectividad. Y eso significa que no ha alcanzado la nota de corte necesaria para estudiar Biomedicina, una de las carreras de moda. Por ello ha decidido matricularse en Farmacia y, si le va bien, el próximo año dará el salto a la otra. Porque, tampoco tiene dinero para irse a Madrid a estudiar en la privada. «Un mal día te puede fastidiar. Te sale mal la Selectividad y te quedas sin poder cumplir el sueño de tu vida», asegura esta joven, que también insiste en la frustración que genera no poder estudiar la carrera que había elegido. Y eso que terminó el Bachillerato con una media de 9,7, lo que significa que, si hubiera mantenido esas calificaciones habría conseguido entrar en Biomedicina. Pero Clara es crítica con el sistema porque, según dice, hay mucha gente que, a la hora de elegir «tiene un cacao en la cabeza» y otra que se mete en titulaciones «por meterse» sin saber si realmente les va a gustar luego. Por eso asegura que se arrepiente de no haber echado la matrícula para un módulo.

Ana Pérez dice que «duele» después de dejarse la piel

Después del bachillerato en el IES Vicente Alexandre de Sevilla no ha conseguido la nota suficiente para Educación Infantil ni para Pedagogía, las dos carreras que le gustaban y de las que se ha quedado a sólo unas décimas. Ahora está el número 182 de la lista de espera y mientras tanto se ha vuelto a presentar a la convocatoria de selectividad de septiembre con la intención de subir nota. Si no lo logra a esta vez tiene previsto hacer un grado de Educación Infantil de Formación Profesional y el año próximo volverá a intentarlo en la Facultad. Ana Pérez considera «un poco frustrante» no conseguir entrar en la carrera después de haber estado todo el curso preparándote para ello.«Después de dejarte la piel duele», dice esta joven, que también recuerda que la nota está subiendo tanto que muchos de los estudiantes no consiguen llegar a sus objetivos. «Cada año las notas son mas altas», explica. En este sentido cree «muy duro»no conseguirlo por fallar en un examen de un día después de tantos años de estudio.

Jorge Alaiz cree que «no hay derecho con un 13»

Sacó un 12,9 en la Selectividad tras un Bachillerato con matrícula de honor en el IES Miguel Servet. Pero se ha quedado sin poder entrar en Biomedicina Básica Experimental. Está en lista de espera el número 7 pero, de momento, se va a matricular en Bioquímica, una carrera algo similar ya que también está relacionada con la investigación pero que no es la que desea estudiar. El problema es que la titulación que desea sólo se estudia, además de en Sevilla, en una privada en Madrid que, según dice, «cuesta una pasta». Por eso, como en Sevilla sólo hay 50 plazas, ha decidido que este año cursará 1º de Bioquímica y el próximo año volverá a intentarlo. Dice que tiene compañeros con esa misma nota que se han quedado igualmente fuera y que están pensando crear una plataforma de afectados. «No hay derecho que te tengas que ir a otra carrera teniendo casi un 13», dice Jorge Alaiz que recuerda que él, como la mayoría de sus amigos que no han logrado plaza acabaron el curso con matrícula.