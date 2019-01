Abandono animal Abandonan 18 perros de razas potencialmente peligrosas en un parque infantil de Sevilla La Policía Local abre una investigación para esclarecer unos hechos «que no tienen precedentes» en la capital

La Policía Local ha abierto una investigación tras el abandono de 18 perros de un cruce de razas potencialmente peligrosas en un parque infantil sito en la confluencia de Avenida Manuel del Valle con calle Tharsis, al final de la Carretera Carmona.

El abandono se habría producido en la madrugada de este lunes. Según los testimonios recabados de usuarios del parque, los animales los habrían dejado entre las cuatro y las siete de la mañana. Los canes son un cruce de dos razas catalogadas como potencialmente peligrosas: el American Stafford y el Presa Canario. Los agentes y los profesionales del Zoosanitario adoptaron las medidas necesarias para sacar a todos los perros del recinto, que quedó cerrado al público como medida de precaución.

Un veterinario se encargó de tener el primer contacto con los canes a los que les dio agua y comida para ganarse su confianza. Según fuentes del dispositivo, los perros no dieron ningún problema a la hora de ser trasladados a los vehículos del Zoosanitario. Eso sí, se encontraban muy asustados.

Ya en las instalaciones del Zoosanitario Municipal, los técnicos comprobaron que estaban aparentemente bien, sin signos de lesiones, a expensas de un análisis veterinario más exhaustivo. No llevan microchip; por lo que no se puede identificar a su propietario. Son de mediana edad, así que la principal hipótesis es que su dueño no pudiera seguir manteniéndolos y se ha querido desprender de ellos.

La Policía Local solicita la colaboración ciudadana para localizar al responsable del abandono. Buscan una furgoneta o vehículo similar que trasladara los perros al parque. Fuentes consultadas por ABC creen que el dueño los dejó en un sitio que sabía que iban a ser recogidos: un recinto cerrado y al que acuden muchos usuarios acompañados de sus mascotas desde primera hora de la mañana. Parece que había interés en que los animales no sufrieran daño alguno porque no se deshizo de ellos en mitad de una carretera. No se descarta que los canes procedan de fuera del municipio sevillano.

Sin precedentes

Los agentes dieron parte al Seprona de la Guardia Civil. «Este abandono es especialmente grave. Primero porque comprometía la integridad de las personas, especialmente de los menores, al tratarse de un parque infantil. Segundo, por la cantidad de perros y por el tipo de raza. Y tercero, porque el abandono animal es de por sí deleznable. No hay en la ciudad antecedentes de este tipo de hechos», ha afirmado el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera.

Tanto Guardia Civil como Policía Nacional han lanzado durante estos días mensajes concienciando sobre la responsabilidad que conlleva regalar una mascota por Navidad. Es habitual que tras las fechas navideñas reputen las cifras de abandono porque los usuarios no quieren mantener a los animales. Pero es la primera vez que se dejan de una vez casi una veintena de perros y en un parque infantil.

Cabrera ha recordado, asimismo, que para tener un perro de razas peligrosas es necesario contar con una licencia que exige una serie de requisitos como la mayoría de edad. Estos 18 perros se encuentran en el Zoosanitario Municipal y, en caso de no aparecer los propietarios, se incluirán en un programa de adopción de animales.