Consultorio ABC de Sevilla responde las dudas sobre el plan de desescalada del confinamiento por el coronavirus

¿Cuándo podré visitar a los familiares que viven en otra localidad? ¿Abrirán las playas este verano? ¿Tengo que pedir cita previa para hacer una compra en un pequeño comercio? ¿Cuándo abren los bares? ¿Y podremos acodarnos en sus barras? El Plan para la transición hacia la nueva normalidad tras la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus abre nuevos escenarios para la vida cotidiana de los españoles a partir de principios de mayo. Cuando se cumplen siete semanas del decreto del estado de alarma (que ha sido prorrogado de 15 en 15 días al menos hasta el 10 de mayo), los ciudadanos podrán a partir de este sábado salir a la calle a pasear en parejas o practicar deporte de foma individual.

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esbozó las fases que jalonan este plan de transición. Ante las dudas y las interpretaciones que pueden generar este documento, ABC de Sevilla ha habilitado un consultorio en el que pueden participar todos los lectores que los deseen. En la máxima brevedad posible, verán reflejadas las respuestas en esta información.

Cabe recordar que el plan contempla cuatro fases de desescalada que se aplicarán de manera asimétrica, en función del cumplimiento de cada provincia o isla de ciertos marcadores contemplados en un Panel Integral, y por tanto de manera coordinada y siempre adaptable a los datos de cada momento.

Cada una de las fases del Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad tendrá una duración mínima de dos semanas y su normativa precisa será desarrollada mediante órdenes del Ministerio de Sanidad. Por esta razón, las respuestas ofrecidas en este consultorio estarán sujetas a las modificaciones o detalles que se dicten en dichas órdenes.

¿Cuándo puedo ir a mi segunda residencia de la misma provincia?

A la espera de que la norma definitiva sobre la «desescalada» salga publicada en el Boletín Oficial del Estado, y según el informe del Ministerio de Sanidad, tendrá que esperar a que su provincia entre en la Fase II.

¿Cuándo podrán abrir las piscinas comunitarias de las urbanizaciones privadas?

¿Cuándo podrán reanudarse las obras paralizadas en el interior de viviendas?

De momento, hay que esperar a que vayan levantando las prohibiciones, ya sea mediante Orden Ministerial o publicación en el BOE. No obstante, las obras en el interior de viviendas unifamiliares están permitidas siempre y cuando en la vivienda no haya nadie, ni siquiera sus propietarios o inquilinos, y no se produzca ninguna interacción con los vecinos.

En la fase 1 se inicia el contacto social en grupos reducidos, pero ¿podremos ir a viviendas de amigos o familiares?

A partir del 11 de mayo, fecha supuesta para el inicio de la Fase I en función de la zona donde resida, podremos volver a visitar y reunirnos con familiares y amigos dentro de una misma provincia. Será posible hacerlo dentro de un domicilio o en establecimientos abiertos al público como terrazas si se cumplen estrictas medidas de seguridad. El contacto con los más vulnerables y con las personas mayores lo regulará una orden ministerial.

¿Cuándo podremos visitar a nuestros familiares dentro del mismo municipio/provincia?

¿Cuándo volverán a abrir los gimnasios?

El Plan de desescalada presentado por el Gobierno de España explica que en la Fase I (11-24 mayo) se abren las instalaciones deportivas al aire libre (sin público) para practicar deportes en los que no haya contacto. También indica que se pueden desempeñar actividades deportivas individuales con cita previa en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

Sin embargo, un gimnasio, entendido como espacio cerrado, lleva como mínimo a la Fase III (25 mayo a 7 de junio). Entonces, se indica que podrán abrir las instalaciones deportivas en espacios cerrados sin público, para practicar deportes en los que no exista contacto, o riesgo bajo. Pero esta descripción podría aludir a polideportivos, y no a salas de musculación. Se hace necesaria una aclaración en la orden ministerial.

¿Cuándo se podrán incorporar al trabajo las personas incluidas en lo que se ha denominado grupos de riesgo?

A nivel general se recomienda el teletrabajo hasta llegar, al menos, a la Fase III, que daría comienzo en el mejor de los casos el 8 de junio. Si además pertenece a los denominados grupos de riesgo, esa recomendación de trabajar desde el domicilio tiene aún más peso.

¿Los matrimonios pueden salir juntos?

En la fase 0 podrán pasear niños, mayores y personas que convivan juntos.

¿Qué hacemos las familias que tenemos niños de menos de 6 y mayores de 6 años? ¿ Al menor lo dejamos en el centro educativo y al mayor a casa de los abuelos? ¿Habría servicio de comedor y aula matinal?

La apertura de los centro de infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización. Siempre con limitación de aforo. Con carácter voluntario para los alumnos, los cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial) comenzarán con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos. Se permite la apertura de los centros de Educación Especial, y la asistencia de los alumnos tendrá carácter voluntario. EBAU.

Los centros educativos prepararán programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos no mencionados anteriormente. No hay información al respecto del servicio de comedor y el aula matinal.

¿En qué fase iniciarán su actividad los clubes deportivos de deportes de contacto?

En la fase 0 se podrá realizar actividad física sin contacto. Entrenamientos individuales de profesionales y federados y entrenamiento básico de ligas profesionales. En la fase I se abrirán los centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos. Entrenamiento medio en ligas profesionales.

¿Cuándo abrirán las academias de enseñanza no oficial (academias de idiomas, preparación de oposiciones, apoyo a estudiantes)?

Hasta la fase II no se procederá a la apertura de los centros educativos y de formación (autoescuelas, academias, etc.) que no estén incluidos en los apartados de Educación y Ciencia. Se establecerán las medidas de distanciamiento, higiene y protección oportunas.

Soy el dueño de un restaurante que puede ofrecer comida para recoger, pero estoy actualmente en cese de producción por el Covid y un ERTE de 6 trabajadores.

Está permitida la apertura de restaurantes y cafeterías con entrega para llevar. Sin consumo en el local.

¿Puede una familia española con residencia extranjera venir de vacaciones en agosto a España?

Ahora mismo no están abiertas las fronteras. Cuando las abran, dependerá de la situación de cada país.