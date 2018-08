El abogado de la Manada pide la libertad de Ángel Boza, en la cárcel por el robo de unas gafas en Sevilla Este domingo, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha tomado declaración a los vigilantes de seguridad a los que supuestamente embistió con su coche el miembro el más joven del grupo condenado por abuso sexual

Este domingo el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha tomado declaración a los vigilantes de seguridad a los que supuestamente embistió con su coche el miembro de La Manada Ángel Boza, –condenado junto a otros cuatro participantes de dicho chat a nueve años de cárcel por abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016–, tras el presunto hurto de unas gafas de sol de un centro comercial de Sevilla, siendo además citado el representante legal del centro comercial. A la salida del acto Agustín Martínez, abogado defensor de Ángel Boza, ha solicitado su excarcelación y ha afirmado que los guardias han ratificado su primera declaración.

Agustín Martínez, el abogado de Ángel Boza, ha afirmado a la salida de los juzgados que ha solicitado la libertad de su defendido a su señoría, que revisará la petición en septiembre a la vuelta de sus vacaciones. Tras la declaración de cerca de dos horas de cuatro vigilantes del centro comercial donde acontecieron los hechos, así como del representante legal del citado centro de El Corte Inglés, Martínez ha explicado a los medios que entiende que Angel Boza quede en libertad pronto ya que «no puede hablarse de un robo con violencia» porque «la propia descripción de las lesiones practicadas por parte del forense son nulas no, lo siguiente y entendemos que no puede hablarse de un robo con violencia. Aunque eso lo decidirá el tribunal».

Altercado con los vigilantes

Según la Policía Local de Sevilla, tras interesarse Ángel Boza por unas gafas de sol valoradas en unos 200 euros en un centro de El Corte Inglés, se habría hecho con las mismas retirándoles el dispositivo de alarma y colocando otras gafas en el lugar del expositor de venta donde estaban las mismas.

Tras ello, se habría desplazado al aparcamiento del centro comercial para subir a su vehículo y abandonar el recinto, siendo abordado por dos vigilantes de seguridad al haberse percatado del hurto uno de los vendedores del centro comercial y dar la alerta. Lejos de atender las indicaciones de los vigilantes, según la Policía Local de Sevilla, Boza embistió contra ellos con su coche, resultando ambos lesionados aunque no de gravedad.

Y después de que los vigilantes avisasen a la Policía, agentes del Grupo Giralda de la Policía Local interceptaron a Ángel Boza en la avenida Menéndez Pelayo cuando conducía su vehículo, toda vez que Boza ha tenido retirado temporalmente su permiso de conducir en dos ocasiones, a cuenta de sendas condenas de 2014 y 2016 por conducir superando la tasa máxima de alcohol permitida al volante y otras infracciones de tráfico. No obstante, su permiso está actualmente en vigor al haber cumplido recientemente la segunda de las condenas y haber recuperado el documento.

Tras ser arrestado por la Policía Local por el citado altercado, Boza compareció el jueves de la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en funciones de guardia aquel día, ordenando el juez instructor su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de robo con violencia.