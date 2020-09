Tribunales Los abogados y procuradores de Sevilla ya pueden acceder a los juzgados sin cita previa Esta medida fue aprobada por los poderes públicos durante el estado de alarma y generó el rechazo unánime de los operadores jurídicos

Con la llegada del coronavirus y el estado de alarma decretado por el Gobierno central, las administaciones con competencia en Justicia aprobaron una serie de medidas para garantizar la salud de los trabajadores de dicha administración como funcionarios, jueces y fiscales. Una de ellas generó de inmediato el rechazo de los abogados y procuradores de Sevilla porque consideraban coartado el ejercicio de su labor: no podían entrar en las sedes judiciales si no era con una cita previa concertada. Esta obligación ya ha sido eliminada.

Así se señala en una resolución firmada por el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, a la que ha tenido acceso este periódico. En la misma se expone que tras la entrada en vigor de la Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se acuerda, hasta el 20 de junio de 2021, inclusive, mantener el contenido de de los acuerdos aprobados por el propio Decanato de los Juzgados referidos a las medidas sanitarias de seguridad en relación con la crisis generada por el coronavirus.

Sin embargo, se deja sin efecto la necesidad de cita previa para acceder a las dependencias judiciales dependientes de este Juzgado Decano por los profesionales que actúan ante la Administración de Justicia (abogados, procuradores y graduados sociales). Por contra, los ciudadanos sólo podrán entrar en los juzgados si han sido citados con anterioridad y no libremente.

No obstante, el juez decano puntualiza que el levantamiento de esta medida no implica que en función del desarrollo de la pandemia no se vuelvan a adoptar medidas de restricción del acceso de forma puntual a los juzgados para evitar aglomeraciones y otros supuestos con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagios por el Covid-19.

Francisco Guerrero ha dado traslado de su resolución al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río; al fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, al presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; así como a la secretaria coordinadora, a los magistrados y jueces de la capital, y a los decanos de los colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales. Igualmente, esta medida se pone en conocimiento de la Jujnta de Andalucía y de la seguridad de los edificios judiciales.