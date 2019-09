Tribunales Absuelven a los administradores de una empresa de cítricos de estafa a la Casa de Alba Las acusaciones solicitaban hasta cinco años de cárcel por no pagar 116.221 euros de un cargamento de naranjas

Silvia Tubio @latubio Sevilla Actualizado: 20/09/2019 07:47h

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencia absolutoria para los tres administradores de una empresa de cítricos que venían siendo acusados por la Fiscalía y la representación legal de una sociedad ligada a la Casa de Alba de haberles estafado en la compra de un lote de naranjas que nunca abonaron. El juicio se celebró el pasado 11 de septiembre y las acusaciones solicitaron una pena de cinco años de prisión y diez meses de multa para los tres procesados; además de indemnizar a la empresa de los Alba en 70.000 euros.

En marzo de 2012, la compañía de los acusados adquirió, como venía haciendo desde hacía años, un lote de naranjas por importe de 116.221. Para abonar las facturas, la entidad Zumosur Gestión de Cítricos emitió varios pagarés que al llegar la fecha de vencimiento fueron sustituidos por otros al no tener la empresa liquidez en ese momento. Finalmente no saldaron la deuda.

La tesis de la Fiscalía, a la que se adhirió la sociedad afectada por el impago (Eurotécnica Agraria SA), es que los acusados, a sabiendas de que su empresa estaba al borde de la quiebra, habían adquirido la mercancía aunque no podían pagarla. Sin embargo, la Audiencia asegura en la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, que no ha quedado «en modo alguno acreditado» que los acusados no tuvieran la intención de pagar. «La hipótesis acusatoria no ha sido suficientemente constatada».

Sólo conjeturas

En esa misma línea, la sentencia conocida este jueves, que no es firme, también descarta que los procesados usaran los pagarés como una suerte de contrato simulado. Las acusaciones pedían pena de prisión para los administradores de Zumosur por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. «No contamos con suficiente prueba de cargo (...) sino sólo con conjeturas», recoge el dictamen de la Sección Cuarta.

Por el contrario, el tribunal sí considera «verosímiles y plausibles» las explicaciones que dieron los tres administradores de la compañía deudora y otros trabajadores de dicha empresa quienes aseguraron que los problemas económicos llegaron a partir del impago de varios clientes. Por tanto, desconocían que en el momento de llegar la fecha de vencimiento de los pagarés no hubiera liquidez en la tesorería de la empresa porque la crisis les vino de manera inesperada. Algunos testigos subrayaron en el juicio las buena relaciones comerciales que durantes años mantuvo Zumosur con la sociedad vinculada a la casa de los Alba y como llegó a facturar más de once millones de euros anuales.