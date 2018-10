MOVILIDAD El acceso «exclusivo» al Casco Histórico, trasfondo de la protesta de los taxistas en Sevilla Asociaciones del taxi y Ayuntamiento discrepan sobre quiénes y cómo pueden entrar en coche al Centro

E. B.

@abcdesevilla Sevilla Actualizado: 26/10/2018 14:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La protesta de este viernes por parte de los taxistas de Sevilla, una huelga que iba a durar toda la mañana y que ha terminado por desconvocarse sobre las once tras la concentración en la Plaza Nueva, tiene como trasfondo un conflicto que en estos momentos parece enconado: el acceso al Casco Histórico de la ciudad. El sector del taxi reclama que el control para adentrarse en vehículo a este amplio espacio de la ciudad no sólo sea mayor por parte de la Policía Local, sino que se restrinja el mismo a su competencia directa, los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC). Las asociaciones de taxistas sevillanas piden que la entrada al Centro quede sólo para vehículos de emergencia, carga y descarga en sus horarios, residentes y transporte público, entendiendo por tal a los autobuses municipales y a los taxis, quedando por ello las empresas de VTC (Cabify, Uber y compañías que realizan transfers de clientes) bajo otro marco, según los profesionales de los taxis.

Los taxistas exigen al Ayuntamiento que ejerza un mayor control en dichos accesos a la zona histórica, comprobando uno a uno a todo coche que intente penetrar, para lo que, como es evidente, el gobierno municipal presenta algunos reparos dada la dificultad de la misión y, especialmente, la falta de encaje legal a algunas cuestiones, ya que los VTC funcionan con viajes concertados y pagados previamente y tienen ese derecho a cubrir el trayecto acordado, tenga éste el punto de recogida y destino que tenga en la ciudad, en el Centro o fuera de él. «En las placas de las vías de entrada restringida al Centro se indica claramente que está prohibido excepto para la carga y descarga, el autobús y el taxi. Y ya está. Los coches de Cabify o de Uber aprovechan la ambigüedad y también entran cuando en realidad no pueden, pero se viene haciendo esa interpretación que les favorece y eso hay que aclararlo de una vez», ha indicado a este periódico Fernando Morales, el responsable de la asociación mayoritaria de taxistas, Unión Sevillana del Taxi.

Desde el Ayuntamiento, la Delegación de Seguridad y Movilidad sí ha garantizado a las organizaciones de taxistas que va a redoblar esfuerzos en el control de los vehículos de VTC, pero siempre «respetando la libre competencia en el marco de la legalidad más estricta», tal y como este mismo viernes ha trasladado a los taxistas el concejal delegado del ramo, el socialista Juan Carlos Cabrera. El edil ha recalcado, además, el «importante avance que se ha producido en el Congreso este jueves con la aprobación del decreto ley que establece un nuevo marco de regulación para las licencias de VTC en las ciudades» y que abre la posibilidad a la adopción de medidas por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. «El Ayuntamiento ha sido y será contundente en la aplicación de la normativa que proteja al sector del transporte público, que genera empleo y que presta un servicio de enorme importancia a la ciudad, como ocurre con el taxi. Ahora, en cuanto se formalice, tomará las medidas oportunas de acuerdo con el decreto», ha expuesto Cabrera.

«Siempre se ha amparado y se ha defendido una competencia leal y equilibrada, desde el respeto a la ordenanza y a la normativa, y con un control cada vez mayor de aquellos incumplimientos que se puedan producir por parte de las VTC o de los taxis», ha indicado Cabrera a las asociaciones, pero siempre recalcando que el gobierno municipal no va a aceptar «medidas unilaterales ni imposiciones», especialmente si éstas no tienen un marco legal claro. Y el asunto del acceso al Casco Histórico que se reclama por parte de los taxistas no está aún definido. El alcalde, Juan Espadas, va a trasladar al secretario del Ayuntamiento, no obstante, una petición para que profundice en las derivadas legales de esas reclamaciones del sector, pero también ha dejado claro que no se van a adoptar medidas en ese sentido hasta que no se clarifique ese aspecto normativo. La «exclusividad» para acceder al Casco Histórico es, en estos momentos, el gran caballo de batalla y el punto crucial del conflicto, ya que en este apartado reside buena parte de las ganancias en el transporte habida cuenta de la cantidad de turistas que llegan a la ciudad. Y que se alojan mayoritariamente en ese amplio centro urbano.