Sevilla El actor Kevin Spacey «se une» a la tuna de Derecho de la Universidad de Sevilla El conocido interprete norteamericano fue grabado cantando «La Bamba» en Plaza Nueva

Antonio Periáñez Sevilla Actualizado: 04/09/2019 13:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sábado 31 de agosto en la céntrica Plaza Nueva de Sevilla. Un grupo de amigos y componentes de la Tuna de Derecho de la Hispalense ha quedado para «tocar un rato» después de las vacaciones. Las canciones se encadenan unas con otras y mientras tanto, el público se une a los acordes de estos jovenes estudiantes. La fiesta se animaba, pero el clímax de la jornada llegaría pasadas las dos de la madrugada. En el bar de al lado, se encuentra Kevin Spacey.

«Llevábamos un rato cantando en la plaza, a las puertas de Capitol. La gente se acercaba, se unía a nosotros, incluida una despedida de solteras que había llegado a la ciudad. Pero en ese momento, veo en el restaurante que había frente a nosotros un rostro conocido. Lo miro, él me mira. Digo este es Kevin Spacey. Y entonces, él me responde con la mirada como diciendo que sí, que es él» relata Francisco Rodríguez, uno de los componentes de la Tuna de Derecho de la Universidad de Sevilla.

Según este joven sevillano, fue como quedarse en shock porque es seguidor de la carrera del actor norteamericano. «He visto casi todas sus películas y series y sé que últimamente estaba bastante desaparecido de los medios. No me lo podía creer. Qué hace Kevin Spacey en Sevilla, a finales de agosto, a las dos de la mañana» explica Rodríguez a ABC de Sevilla.

Una vez confirmado que era el protagonista de «American Beauty», llegó el colofón de la fiesta. Era la hora de tocar la canción con la que cierran cada uno de sus «conciertos». El tema más popular de Los Lobos, «La Bamba» siempre suena para cerrar la noche de la Tuna de Derecho. Lo que no esperaba este grupo de amigos es que el actor de «House of Cards» se uniera para cantar con ellos.

«Yo sabía que es aficionado a la música y que tiene un grupo, además le gusta imitar, pero no me esperaba que cogiera la guitarra y se pusiera a tocar con nosotros. La verdad es que el rato que estuvo con nosotros fue muy amable, estuvo sacándose fotos con nosotros y fue muy cercano. Sin duda, fue una experiencia que no voy a olvidar» asegura Francisco Rodríguez.

Apenas medio minuto de vídeo, que grabó una de las jóvenes de la despedida de soltera, da testimonio de la visita de Spacey a Sevilla y ha convertido a la Tuna de Derecho en Trending topic en las redes sociales. Un vídeo que pasará la lista de los virales más espontáneos.