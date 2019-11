«Masterchef Celebrity» El actor sevillano Félix Gómez, el tesón y la creatividad de «Masterchef Celebrity» Tendrá que enfrentarse a los otros aspirantes en la gran final, Vicky Martín Berrocal, Boris Izaguirre y Tamara Falcó este miércoles a las 22.10 horas

El actor Félix Gómez ha conseguido lograr un puesto en la final de la cuarta edición de «Masterchef Celebrity» (TVE, 22.10 horas). El programa culinario que abre la puerta a famosos para demostrar su talento en las cocinas, llega esta noche a su fin tras varias semanas de dura competición entre fogones.

El sevillano, natural de la localidad de Carmona, entró con buen pie en el «talent show», dejando ver su valía y destreza de forma metódica en las pruebas individuales, así como su tesón y fuerza en las pruebas de exteriores, ayudando en todo momento a su equipo sin parar ni un minuto. En un momento determinante del programa, Gómez pudo salvarse a sí mismo de la eliminación y a su compañera Almudena Cid por haber sido el mejor en la prueba anterior. «He sido un egoísta», decía al salvarse.

«Me he lanzado a las cocinas de 'Masterchef' por mi madre, le hace mucha ilusión», decía en su vídeo de presentación, en el que aparecía junto a ella en su cocina. «Quiero ser el nuevo ganador de 'Masterchef'», resaltaba. El actor de «Herederos» ha destacado con un marcado estilo personal en el concurso, donde la constancia y el trabajo han estado presentes semana a semana y así lo ha demostrado prueba a prueba, con más o menos éxito. Destaca la creatividad en sus platos o cómo incorporar ingredientes de forma original en sus creaciones.

Félix y Boris se abrazan en un momento del programa - RTVE

Con Boris Izaguirre ha logrado tener un «feeling» especial durante el programa, incluso causando celos al propio Jordi Cruz. Los gestos de cariño se han sucedido durante toda la edición, hasta el punto de dedicarle el actor hispalense un plato al venezolano: ravioli de perdiz con final feliz. «Estoy aquí para endulzarte la vida», le espetaba Boris a Gómez en una de las pruebas de eliminación. «¡Claro que nos gustamos! ¿Ahora queréis una telenovela?», señalaba entre risas. La «relación» no ha contentado a todos, la gran amiga del escritor, Vicky Martín Berrocal, se mostraba en contra de la misma aludiendo que amaba al marido de Boris. «En ningún momento me he querido interponer en la relación de Boris y Rubén», señala Gómez, a lo que Izaguirre respondía: «No te interpones, más bien te incorporarías». El tándem Félix - Boris ha sorprendido durante la edición y ha provocado también muchas risas, celos y ternura, sobre todo, cuando alguno de los dos se encontraba en la cuerda floja en las pruebas de eliminaciones.

Esta noche, a partir de las 22.10 horas, el actor sevillano tendrá que demostrar todo lo aprendido en el concurso y dejarse la piel en las cocinas para ser el ver el vencedor del programa.