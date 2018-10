CONGRESO DE CIBERSEGURIDAD Y HACKING EN SEVILLA ¿Has actualizado tu router? Si no los ha hecho, un pirata informático puede estar espiándote Más de 400 hackers «buenos» se concentran este viernes y sábado en Sevilla para analizar los riesgos de estar desprotegidos ante los piratas informáticos

El Congreso de Ciberseguridad y Hacking (Sec Admin) reúne este viernes y sábado en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Sevilla a más de 400 hackers «buenos» o «éticos», que analizarán lo últimos avances e investigaciones a nivel nacional e internacional para luchar contra los piratas informáticos. Josep Albors, ponente del congreso y especialista en análisis de virus, advierte de la desprotección de los usuarios del internet de las cosas, como routers, televisiones, móviles, cámaras de televisión, frigoríficos o cafeteras inteligentes. «¿Cuántas veces has actualizado tu router? Si no lo has hecho eres vulnerable a un ataque informático y dejas a una puerta abierta para que los hackers malos puedan espiar sus conversaciones», según Albors.

Televisiones vulnerables

Uno de los dispositivos más fáciles de hackear es, por ejemplo, la televisión si está conectada a internet o bien porque nos hayamos descargado una aplicación maliciosa o con un USB infectado. «Los routers de casa no actualizados son muy vulnerables a la hora de ser atacados por piratas informáticos. La gente cae como moscas porque es un dispositivo que algunas personas no actualizan en diez años o más. Ese router puede provocar que un dispositivo, como la televisión, funcione 24 horas aunque esté apagada, pero no desenchufada ni desconectada de internet. Si lo que se infecta es un móvil, la batería puede recalentarse, hincharse e incluso explotar», explica investigador especializado en el análisis de «malware» (virus como gusanos de red, troyanos, spyware, phising, adware, riskware..).

Pero, además, si el router no está actualizado, puede ser usado para espiar a su propietario porque es un dispositivo por el cual pasan todas las comunicaciones de la casa, ya sea tu móvil, ordenador, pulseras deportivas... lo que permite monitorizar cualquier actividad. «El router -dice- es un dispositivo crítico en todas las casas y empresas, y muy poca gente lo actualiza».

¿Cómo se puede actualizar un router? «El problema es que la mayoría de fabricantes no ofrecen información para saber cómo se puede actualizar. Como consecuencia de ello, hay mucha gente que no actualiza nunca el router. Afortunadamente, algunos proveedores de internet lo hacen de forma automática, sin informar siquiera a los clientes porque está dentro del contrato».

Fake news

Josep Albors - Juan José Úbeda

En este congreso se ha abordado también la tendencia de muchos gobiernos de fomentar la creación de ciberarmas para su propio beneficio y tener así una ventaja competitiva. También se está hablando de las fake-news y cómo logran cambiar la mentalidad de los ciudadanos e incluso la intención de voto; la obtención de información sensible de organismos nacionales por parte de naciones estado para obtener ventajas geopolíticas; la desprotección de clientes de empresas cuyos datos salen a la luz pública, como ha ocurrido con Facebook o British Airways; los ataques de falsas banderas preparados por otros países...

En Sec Admin se analizan «las amenazas del internet de las cosas en temas de criptomoneda». Aunque parezca algo exótico, Albors explica que «los piratas informáticos aprovechan que muchos aparatos del internet de las cosas están desprotegidos para infectar esos dispositivos y obtener criptomonedas como el bitcoim».

Influencers de la ciberseguridad

Entre las personas que acuden al congreso figuran grandes «influencers» de la ciberseguridad, como Pedro Sánchez, investigador y colaborador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ejército de Tierra; Pedro Candel, una figura del hacking en españa, que en ocasiones ha colaborado en investigaciones policiales; y Luis Jurado, abogado, que aporta la visión legal de los ataques informáticos, entre otros.

¿Qué hace falta para ser un hacker bueno o ético? A juicio de Josep Albors, «lo más importante es ser curioso y un apasionado de las nuevas tecnologías, aunque no es indispensable ser un «friki» de la informática porque hay hackers especializados en la búsqueda de información o hacer seguimiento a personas... Quienes quieran acudir al Congreso de Ciberseguridad y Hacking de Sevilla, presidido por el experto en informática Adrian Ramírez, pueden hacerlo a través de https://www.secadmin.es/congreso/.