Entrevista Adolfo González: «Con tanta burocracia están convirtiendo la universidad en un instituto de bachillerato» Adolfo González, profesor jubilado de Historia de América en la Hispalense, advierte contra la «titulitis» que sufre España y pide más atención y reconocimiento a la Formación Profesional «que es fundamental en toda Europa»

Adolfo González (Sevilla, 1951) es doctor en Historia de América y profesor jubilado de esa materia en la Universidad de Sevilla, donde desempeñó el cargo de vicerrector de Extensión Cultural. De la mano de Soledad Becerril, entonces alcaldesa de Sevilla, se incorporó en 2003 a las listas electorales del PP y fue diputado por Sevilla en el Congreso de los Diputados durante ocho años. Participó en las comisiones parlamentarias de Educación y Ciencia, Cultura y Cooperación Internacional.

Se fue de la Universidad de Sevilla al Congreso de los Diputados y regresó a los ocho años. ¿Cambió mucho la Universidad en ese tiempo?

Pues sí. No encontré la misma que yo dejé. Era una universidad más informatizada, con mucho más papeleo.

¿Demasiado burocratizada?

Sí, tanto en el campo de la docencia como en el de la investigación. Tantos papeles que rellenar restan mucho tiempo al profesor. A mi juicio, hemos caído en una docencia de bachillerato con una programación casi semanal. La Universidad está para saber, formar y conocer. Para la programación ya están los manuales. La universidad no puede ser como un instituto en el que te vas a examinar de Selectividad.

¿Los alumnos también le recordaban a los de un instituto?

Depende. Hay de todo y siempre he tenido alumnos muy brillantes. La media ha bajado bastante y eso lógicamente no me gusta. El papeleo, en cambio, ha subido mucho.

La mayoría de los brillantes se han tenido que ir fuera de España a buscar trabajo, como señala Julián Sobrino, profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Los dirigentes de todos los partidos hablan de planes para traerlos de vuelta, pero de momento no funcionan.

Esto es muy triste, tanto por ellos como por España, porque cuesta mucho dinero formar a estas personas qe luego tienen que irse. Yo tampoco veo esos planes de retorno. Muchos ingenieros, médicos y enfermeros tienen que irse fuera de España. Es uno de los temas que hay que resolver.

Muchas voces dicen que el problema más urgente de España es la educación, en la que nos hemos quedado rezagados respecto a otros países.

La educación es la base de la economía y de todo. A pesar de los logros que se han conseguido en España, los indicadores internacionales nos dicen que hay mucho camino por recorrer. Haría falta que todos los partidos se lo tomaran en serio, como un asunto de Estado, y que no hicieran una ley cada vez que uno llega al Gobierno sino una consensuada y duradera. Es lo que nos falta para llegar a los primeros puestos de Europa.

Cuando llegan los informes PISA, especialmente duros con Andalucía: ¿usted que piensa?

Se me cae el alma a los pies.

Nuestros gobernantes, a izquierda y derecha, lo que hacen es cuestionarlos. ¿El infantilismo de nuestra sociedad se ha contagiado a la clase política?

Cada indicador tendrá sus preferencias pero es obvio que te está dando una información interesante sobre la que hay que actuar. Lo básico es que hay que mejorar la formación y que hay que hacerlo con la ayuda de todas. Respecto al infantilismo, no hay más que ver una sesión del Congreso. También veo mucho adanismo tanto en la política como en la universidad. Políticos jóvenes que creen que han inventado la democracia cuando ya estaba en Atenas hace miles de años, o profesores jóvenes que parece que están descubriendo lo que es un grupo de investigación.

¿En qué es buena la Universidad de Sevilla y en qué debe mejorar mucho?

Destacamos muchísimo en ingeniería y también en humanidades. No quiero herir sensibilidades respecto a lo segundo.

Endogamia

La endogamia es una de las características de la universidad española, muy criticada, por cierto, en algunos informes internacionales. ¿Cómo se puede luchar contra ella?

En mi opinión, la endogamia es como el colesterol: la hay buena y mala. Cuando hay un equipo de investigación que crea patentes e investiga bien, me da igual de donde sean. Lo malo es que se cuelen familiares, amigos o protegidos de alguien en esos equipos. Contra eso sí hay que luchar. Las pruebas para la cobertura de plazas en los departamentos en las que no se valoren los méritos de los candidatos que vengan de fuera son para mí inaceptables.

¿Y no hay más endogamia «mala» que «buena»? Félix de Azúa sostiene que la mayor casta de España es la universitaria, de la que salieron precisamente los líderes de Podemos que pusieron de moda ese calificativo.

A mí lo que digan los dirigentes de Podemos nunca me ha interesado mucho. Dicho esto, yo creo que hay más endogamia buena que mala. Hay más equipos de investigación buenos que malos en la universidad. La mayoría funcionan bien bajo unas coordenadas de trabajo objetivas, pero hay de todo, claro.

En los estudios y rankings internacionales siempre salen las españolas como las que más «candidatos locales» logran plazas de profesores.

Nuestra estructura universitaria no es la anglosajona y nuestras propias leyes impiden que puedan venir personas del extranjero si no es en determinadas condiciones. Y también le digo que a menudo no hay recursos económicos para contratarlos. A veces hay que hacer malabarismos para poder traerte a un premio Nobel a que dé una conferencia. Hay muy poca movilidad por esta rigidez. Está todo muy regulado. De todas maneras, muchos de nuestros profesores se forman fuera de España durante la tesis doctoral y a todos se les exigen estancias en el extranjero.

-¿Hay titulitis en España?

Sí, la ha habido y la sigue habiendo. También ha habido un gran desfase entre esos títulos y el mercado laboral. Hay poca gente que esté trabajando en algo relacionado con lo que ha estudiado.

¿Tenemos demasiados egresados y pocos profesionales especializados?

No es malo que haya muchos titulados universitarios, aunque muchos no pueda ejercer sus conocimientos en el mercado laboral; lo malo es que eso está haciendo adelgazar la formación profesional y que las empresas no encuentren algunos perfiles laborales especializados. Socialmente no se ha aceptado en España la formación profesional, cuando es fundamental en toda Europa. Tenemos que mirar a Alemania, Francia y otros países europeos, donde está mucho más prestigiada y tiene unas sólidas salidas laborales.