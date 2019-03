Sevilla 2030 Los agentes sociales piden que el Plan Estratégico de Sevilla no sea una arma política Reclaman su continuidad, gobierne quien gobierne, porque «ha nacido desde el consenso y el diálogo de la socieda civil»

Dos años de trabajo, puesta en común y debate han sido necesarios para alumbrar el Plan Estratégico 2030 de Sevilla, que este martes se ha presentado en el Paraninfo de la Hispalense. Ante un auditorio repleto por representantes de la sociedad civil y los propios redactores del documento, se han desglosado las grandes líneas de actuación que pretenden servir como hoja de ruta para las propuestas que se lleven a cabo de aquí en adelante.

La iniciativa, que arracó a finales de 2016, se verá concluida con su aprobación en un pleno extraordinario que se convocará antes de las elecciones municipales del 26 de mayo. Sólo así se dará validez a este trabajo en el que han intervenido plataformas ciudadanas, sindicatos, empresarios, expertos e instituciones sociales y académicas como las dos universidades públicas, así como los grupos políticos con representación. Representantes de todos estos ámbitos han coincidido en la necesidad de «ejecutar este Plan Estratégico, porque nace del diálogo». Durante el turno de palabra han recordado que «el de 2020 se guardó en un cajón y no sirvió para nada». Por eso han pedido a los partidos «más altura de miras» para que este trabajo no se utilice como un arma política.

Durante una larga exposición, se han presentado los seis objetivos y 36 estrategias incluidas en este guion, en el que no aparece ni una sola medida concreta. Y no está porque «esa no es su naturaleza», ha explicado el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, tras definirlo como «un proyecto compartido y colectivo que va más allá de los proyectos de éxito para conseguir un proyecto colectivo de éxito».

También han recordado que ese amplio consenso se ha logrado tras meses de intenso trabajo, especialmente durante la cita de mayo de 2018 cuando se crearon las diez mesas de debate en las que se analizaron los principales problemas y potencialidades de Sevilla. «En aquel encuentro participaron 352 personas», que compartieron opiniones durante más de 22 horas. En sus casi cien páginas se recogen objetivos para lograr una movilidad más sostenible, el cuidado del medioambiente, la gestión responsable del urbanismo y el patrimonio, el impulso a los principales sectores industriales, una menor dependencia del sector servicios y, como novedad, líneas sobre una mayor igualdad entre barrios y entre ciudadanos.

Para que el Plan Estratégico sea también una herramienta útil se ha elaborado teniendo en cuenta los objetivos de otros planes específicos para cada uno de los ámbitos de la ciudad como el del Puerto, el de la Universidad de Sevilla, el del Parque Tecnológico Cartuja, el Plan Director de Patrimonio o los integrales para los barrios vulnerables. También incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. «Este tipo de cuestiones son imprescindibles para trámites tan habituales como pedir financiación a Europa. Sin este tipo de documentos las reclamaciones no son tenidas en cuenta», ha precisado el alcalde.

El trabajo que se ha publicado y que los ciudadanos pueden consultar cuenta con el apoyo de Participa Sevilla, IU y, hasta los últimos meses del grupo municipal de Ciudadanos. Por el contrario, el PP se ha descolgado de esta iniciativa y su portavoz, Beltrán Pérez, arremetía ayer contra el regidor por considerar que su presentación a pocas semanas de dos citas electorales es «oportunista». Esta formación, que es la mayoritaria en el Ayuntamiento sevillano, es la única que rechaza abiertamente el documento.