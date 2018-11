Emprendedores Airbus busca cazar talentos de futuros ingenieros al vuelo en Sevilla La compañía lanza el «Flying challenge» para que los estudiantes conozcan la empresa y se conviertan en emprendedores

Mercedes Benítez

@laplumilla Sevilla Actualizado: 06/11/2018 11:52h

Los chicos de 3º de ESO y FPde los institutos María Moliner y Punta del Verde de Sevilla andaban ayer revolucionados. Todos los días no los llevan a la Escuela de Ingenieros de Sevilla a escuchar a los directivos de Airbus. No era una excursión cualquiera, era el pistoletazo de salida de la segunda edición en Sevilla del «Flying Challenge» el programa que ha puesto en marcha la Fundación Airbus para apoyar a los jóvenes y ayudarlos a alcanzar el éxito fomentando el emprendimiento.

Un proyecto que, bajo el patrocinio del CEO de Airbus Group, Tom Enders, comenzó en Toulouse (Francia) y en Wichita (Estados Unidos) en 2012. Posteriormente se trasladó a Getafe, Puerto Real, París, Munich, Bristol (Reino Unido), Ottobrunn (Alemania), El Puerto de Santa María e Illescas (Toledo).

En Sevilla se ha iniciado en institutos de zonas con riesgo de exclusión social y, después de un primer año, continúa este curso. El programa dura ocho meses, de noviembre a junio, con una hora semanal, lo que supone que cada estudiante recibe 21 horas de apoyo en las que participan los voluntarios de Airbus.

¿En qué consiste el programa? Según Juan Silva, director de la planta de Airbus en Tablada y representante de la compañía en Andalucía, la iniciativa tiene por objeto «acompañar a los alumnos de Secundaria y FP para enfrentar sus próximos pasos y desarrollar su carrera». Una idea que, de momento se ha iniciado en centros de zonas desfavorecidas porque, «el talento está en cualquier sitio y no tiene por qué estar en un colegio extremadamente elitista».

Con el «Flying challenge» quieren «respaldarles» porque hay zonas donde los niños «no tienen tantas posibilidades» porque no están respaldados por la familia. Por eso pretenden apoyarles. «El proyecto lo que hace es abrirles la mente», dice Jesús García Argüelles, director de la planta de San Pablo de Airbus, que resalta la evolución de los chicos que han pasado por el programa. La diferencia que observó el curso pasado entre la jornada de inauguración y la sesión de clausura. «El cambio es sustancial porque son personas más consolidadas, más seguras, son capaces de exponer un proyecto ante el público», dice García Argüelles que además recuerda que, al estar en contacto con Airbus, están poniendo a esos chicos en contacto con los ingenieros.

Es una forma también de orientarles cuando los adolescentes no saben qué camino elegir. Porque, como reconocen los directivos de Airbus, muchas veces los alumnos no se deciden por una profesión u otra porque no conocen las posibilidades. Los voluntarios de la compañía les exponen una de las posibilidades que se pueden encontrar, les enseñan cómo es una empresa y verla en acción. «Les acercamos las empresa», dicen.

Los voluntarios son operarios que acuden al instituto para ayudarles a desarrollar el proyecto. Los hay de todo tipo, y el pasado año trataron muchos temas. Desde proyectos relacionados con el medio ambiente a la violencia de género. Una parte la hicieron en clase, pero también acudieron a las plantas de Tablada y San Pablo.

Buenos resultados

Pero en Airbus también reconocen que este programa les puede servir para cazar talentos. «Necesitamos los mejores servicios médicos, abogados, gente de especialista en comunicación buscamos los mejores esté donde esté el talento», dicen. Seguramente por eso hay vocación de ampliar el programa. Y de paso, que los jóvenes vean las posibilidades de futuro para incorporarse a la empresa.

Los voluntarios son la figura básica de este programa en el que también participa La Cruz Roja Española y la empresa Cadigenia, especialista en formación creativa. Ayer también estuvo presente la delegada de Educación, Francisca Aparicio, en la presentación del curso. Una iniciativa que, para Airbus, también sirve para aumentar los rendimientos académicos.

De hecho, de los resultados del curso pasado se deduce que el 93 por ciento de los participantes quieren completar su educación secundaria, el 94 por ciento conoce toda sus opciones de formación y el 69 por ciento afirma haber descubierto nuevas opciones. Y a la empresa le sirve para «retroalimentarse»y saber cómo respiran las nuevas generaciones. Todo un reto de altos vuelos que despega de nuevo.