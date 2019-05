Política Alfonso Guerra augura la «desaparición del PP si sigue dando bandazos y sin un plan trazado a medio plazo» El exvicepresidente recalca que en Cataluña han vencido en las generales «quienes no quieren la independencia», con 2,4 millones de votos frente a 1,6 de los independentistas

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha hecho este jueves un amplio repaso al momento político tanto nacional como andaluz tras las elecciones generales del pasado domingo y autonómicas del pasado diciembre, subrayando que el varapalo en las urnas al Partido Popular «puede suponer la desaparición si siguen jugando y moviendo el timón del barco de un lado a otro sin sentido. Si siguen haciendo eso, dando bandazos, el barco se va a ir contra las rocas y su espacio lo va a ocupar o Ciudadanos o, a lo mejor, Vox, que no deja de ser un hijo suyo. Deben trazar un plan a medio plazo, no a corto, y sujetar fuerte el timón en una dirección».

Para Guerra, «estos del PP se siguen equivocando, porque llevan 40 años diciendo, como ahora, que van a hacer un viraje al centro y no terminan nunca de hacerlo. Ahora Pablo Casado, que es joven y, por tanto, inexperto, vuelven a decirle los veteranos que tiene que ir un lado, luego al otro... Y lo que debe hacer es centrarse y buscar un camino concreto sin cambiar más».

En la presentación del candidato socialista a la reelección a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, el que fuera número dos del Ejecutivo nacional ha expuesto, por otro lado, que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «tendrá difícil» gobernar en solitario, pero parece que «no hay otro» escenario teniendo en cuenta que ya se han descartado opciones, apuntando que él tampoco citaría a Vox en una ronda de conversaciones con los partidos políticos.

Guerra ha señalado que, si PSOE y Ciudadanos han descartado un acuerdo entre ambos y el PSOE tampoco está dispuesto a gobernar con los independentistas, parece que «no hay otro escenario que no sea el gobierno en solitario», aunque eso «es difícil». Un gobierno en solitario, eso sí, también «deja liberado al Gobierno de las inquietudes que tenían los ciudadanos antes de las elecciones».

Según ha expuesto, casi la mitad de España tenía «la inquietud e incluso miedo» de que pudieran sumar las tres derechas y reeditar lo que hicieron en Andalucía y otra casi mitad de los ciudadanos «tenía miedo» a que el PSOE hiciera un acuerdo un acuerdo con independentistas o comunistas, mientras que un grupo más pequeño de la ciudadanía tenía «inquietud» por cualquiera de las dos fórmulas. «Pero los electores han sido muy inteligentes y una de ellas la han eliminado, de manera que ya no existe la suma de las tres derechas», ha comentado, añadiendo que la gente «también ha sido tan inteligente que al partido ganador, el PSOE, le ha permitido que pueda mirar a un lado o a otro».

Extremos a derecha e izquierda

No obstante, ha apuntado que los dirigentes de PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, están empeñados uno y otro en que «no quieren ese acuerdo» entre ambas formaciones, con lo que parece que «hay que eliminarlo». Ha considerado que la opción del PSOE de gobernar en minoría, con «acuerdos puntuales acá y allá es difícil», aunque para la investidura no cree que lo fuera tanto. «Pero una cosa es lograr el respaldo para la investidura y otra votar cada dos días en el Parlamento, por eso es más difícil gobernar en solitario», ha dicho, recomendando a su formación y «a cualquier partido que defienda la democracia como la conocemos» que «descarte los dos extremos en todo momento, porque hay extremos peligrosos a la derecha pero también a la izquierda, que no se olvide nadie. Y no hay que pactar nunca con quienes son enemigos claros de la democracia, que los hay a ambos lados. En muchos países y, por supuesto, en España». Al hilo de ello, ha indicado que no le parece mal que Sánchez no quiera hablar con Vox, afirmando que él mismo no citaría a un partido como ese para buscar acuerdo alguno.

Por otro lado, el exvicepresidente ha aludido al independentismo en Cataluña y el peligro de fragmentación en España, destacando que en las pasadas elecciones generales «han vencido con total claridad quienes no quieren la independencia, que han obtenido 2,4 millones de votos, frente a los 1,6 millones de quienes han votado a partidos independentistas. Es un triunfo clarísimo y definitivo que se debe destacar pero que no ha interesado que se vea desde el domingo. Ha sido una derrota por goleada de los independentistas».

Gobierno andaluza «debilitado»

En cuanto a la política andaluza, Guerra ha considerado que el cambio de posición que el PP parece que ha decidido respecto a Vox, sin duda, «debilita y quita credibilidad y estabilidad» al Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Ciudadanos, que cuenta con el apoyo de esa formación en virtud de un acuerdo de investidura firmado con los populares. El veterano político ha indicado que «si el PP obliga ahora a su presidente, Casado, a hacer una clara contraposición al partido de extrema derecha», en Andalucía se van a encontrar con «un problema», porque compatibilizar esa nueva posición y al mismo tiempo mantener un acuerdo con Vox en la comunidad «es difícil».

Guerra ha indicado que, no obstante, «no se puede estar eternamente calificando a Vox de extrema derecha indeseable y a la vez pactando con ese partido en Andalucía». «Esto debilita y quita credibilidad y estabilidad, sin duda, al Gobierno andaluz -ha agregado-, que va a durar muy poco y no parece que vaya a concluir la legislatura, al menos en mi opinión. No le veo largo recorrido a este gobierno regional de coalición, creo».