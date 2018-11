Justicia Alfredo de Diego: «Quieren un juez domesticado, que se adapte a la clase política» El juez asegura que el Consejo General del Poder Judicial está «parlamentarizado»

Alfredo de Diego, juez de lo Contencioso Adminstrativo y autor de «Al abordaje. Asalto a la Justicia» habla sobre la situación de l poder judicial.

¿Por qué este libro?

Son reflexiones que había hecho y decidí publicarlas porque pensé que podía tener interés

Usted, desde su juzgado, concluye que la independencia judicial no existe

Es una percepción que engarza con el modelo de nombramientos del CGPJ que tienen un pecado original: la clase política nombra los altos cargos judiciales. Los nombramientos se hacen discrecionalmente y puede haber dudas de su imparcialidad. No quiere decir que no sean buenos jueces pero el sistema no garantiza que sean los mejores.

Y son los políticos los que nombran a los altos cargos de la judicatura...

El político coloca los peones del CGPJ y estos nombran los altos cargos.

El CGPJ funciona como un órgano de extracción parlamentaria...

El CGPJestá parlamentarizado porque su elección es parlamentaria.

¿Contribuye a dar peor imagen de la Justicia?

Sería necesario que los vocales del CGPJ fueran elegidos por los jueces por voto directo y libre. Es lo que recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO, porque la forma actual es un factor de corrupción.

Cuando pasan cosas como lo del TS dictando una sentencia y luego lo contrario ¿qué le parece?

Se ha gestionado mal. El pleno se debió convocar antes de dictar la sentencia. En febrero, el TS decidió que este impuesto lo tenían que pagar los consumidores. Nadie salió ala calle para quejarse. El problema ahora es que el TS dicta una sentencia técnica.

Pero son sentencias contrarias...

El TS lo único que está haciendo es interpretar las normas. El responsable de que una norma sea imprecisa es el Estado.Redactar bien una norma va en el sueldo del legislador, no en el de los jueces. Lo peor que puede sucederle a una norma es que quepan dos interpretaciones divergentes y las dos fundadas. Estoy convencido de que la nueva sentencia va a ser de una rigurosidad técnica magnífica.

Esto siembra más dudas...

Claro. Pero hay determinados colectivos muy interesados en denostar a la carrera judicial y desprestigiar al TS como sea. Insisto en que la culpa de la mala redacción la tiene el legislador.

También habla en su libro de jueces virales que se dejan influir por las redes sociales...

Un determinado sector de la política está empujando a la gente a lanzarse contra los jueces.

¿Cree que hubo llamadas de la banca a los jueces?

O a lo mejor la llamada ha sido del presidente Sánchez. A lo mejor la banca ha llamado al presidente y el presidente al tribunal. Si es que hubo llamada. Eso terminaría si los magistrados del TS fueran elegidos por un CGPJ no politizado.

¿Por qué no se ha cambiado el sistema?

El Greco lo ha pedido. A la clase política no le interesa.

¿A la clase política no le interesa una justicia independiente?

Como decía un compañero juez, lo que quieren son jueces de fiar y teléfonos a los que llamar.

También dice que el juez imparcial es un estorbo...

Si consideramos como la clase política nombra a los jueces, es capaz de jalear a las masas para utilizarlas de ariete contra los jueces. Está claro que lo que se quiere es un juez domesticado, que se adapte a lo que quiere la clase política. Aunque también hay jueces del TS que demuestran su independencia. El problema es que su origen está viciado. Porque cuando alguien es nombrado por un consejo politizado, por muchos méritos que tenga, siempre tendrá esa mácula.

¿Hay motivos para la huelga?

Claro porque no se ha cumplido ninguna de los 14 puntos del documento que entregamos a la ministra. Ella participó en nuestras movilizaciones, conocía las reivindicaciones y las apoyó pero ha cambiado. Todas las asociaciones están de acuerdo en la huelga.

Hasta ahora nos han entretenido. Nosotros tenemos reivindicaciones sobre la situación de la justicia, la independencia y también aspectos laborales como recuperar el poder adquisitivo que perdimos.

Habla de puertas giratorias...

Los jueces tienen derecho a participar en la vida política, pero cuando algún juez entra en política su implicación es mayor. Suena extraño que no haya cautelas. Sostengo que quien entra en política no tiene porqué tener prohibido volver, pero que lo haga con cautelas. Que quien ha entrado en política no regrese a la judicatura hasta que pase un periodo de hibernación. Lo que no es de recibo es que al día siguiente de quitarte el traje de político te vuelvas a poner la toga.