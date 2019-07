Sevilla Así era el alijo de cocaína intervenido en la comitiva del presidente Bolsonaro a su paso por Sevilla Manoel Silva Rodrígues fue detenido en el aeropuerto de San Pablo con una maleta que contenía 39 kilos de droga

La semana pasada la Guardia Civil detuvo al sargento segundo Manoel Silva Rodrígues en el aeropuerto de San Pablo por transportar 39 kilos de cocaína en su maleta. El detenido formaba parte de la comitiva del presidente brasileño Jair Bolsonaro como integrante de la tripulación de reserva que le acompañaba en el viaje oficial a Japón, donde se celebraba una cumbre del G20. ABC ha tenido acceso a las fotografías que tomó la Guardia Civil tras la incautación de la droga y donde puede verse cómo iba la droga en el interior del equipaje, sin ningún tipo de medida para ocultar los estupefacientes como los dobles fondos.

Droga incautada - ABC

Silva Rodrígues volaba en un avión distinto al que llevaba al mandatario y fue en el control de pasajeros, cuando dos agentes de la Guardia Civil detectaron la droga en el equipaje del militar, quien fue apresado por un delito contra la salud pública y enviado a prisión provisional. Ese mismo equipaje voluminoso sí pasó los controles en Brasil; una cuestión de la que las autoridades brasileñas no se han pronunciado todavía.

Dos agentes de la Guardia Civil, que no prestaron atención al hecho de que el sargento volaba en un avión militar y que iba de avanzadilla de la comitiva presidencial, le ordenaron que abriera su maleta cuando pasaba por el arco de seguridad. La tripulación de reserva que viajaba en un vuelo distinto no estaba bajo la protección diplomática que sí tienen los mandatarios y el equipo que los acompañan en el mismo avión. Además procedían de un vuelo caliente, como se conoce a las rutas que llegan de puntos claves para el narcotráfico como Brasil, Venezuela o República Dominicana. Sobre estas conexiones, los cuerpos policiales prestan especial atención y son muy meticulosos en las inspecciones a maletas y pasajeros.

Desde Brasil han puesto voz a las sospechas que hay en la Guardia Civil pero de las que no hay pruebas: que Silva Rodrígues no actuó solo y que no era la primera vez que hacía de mula. La elevada cantidad de droga es el principal indicio en contra del detenido, quien duerme en la prisión de Sevilla I. «Todos tenemos la sospecha de que éste no fue la primera vez que él transportó drogas debido a la cantidad con la que fue sorprendido», aseguró recientemente el presidente Bolsonaro. El mandatario también ha confirmado que un equipo de investigadores va a viajar a España para interrogar al militar.

Además de la investigación española, en Brasil se ha abierto otra dado el carácter militar del detenido.