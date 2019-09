Álvaro Moreno inaugura su «Tienda con Alma» gracias a un convenio con la Asociación Down Sevilla La nueva tienda cuenta con 300 metros cuadrados, dará empleo a 12 personas y amplía la presencia en Sevilla

La firma de moda Álvaro Moreno refuerza su compromiso de «Tiendas con Alma» con la apertura de su nuevo punto de venta en el centro comercial Lagoh en Palmas Altas, donde un convenio de colaboración con la Asociación Down Sevilla ha permitido la incorporación de Ángela Diéguez, una trabajadora con Síndrome de Down, que acaba de cumplir 24 años y que se incorpora al mercado laboral con su primer empleo.

Fiel a su permanente compromiso social, Álvaro Moreno ha firmado un convenio con Down Sevilla para ayudar a la inclusión sociolaboral de las personas con Síndrome de Down, una iniciativa que ya ha llevado a cabo también en las tiendas de Córdoba y Osuna. Tras un proceso de selección realizado de la mano entre la empresa y la asociación, Ángela Diéguez se ha unido al equipo de la empresa de Osuna.

La intención es ampliar y trasladar esta iniciativa a otros puntos de venta por toda España, gracias a unos valores presentes en otros proyectos solidarios de la empresa como «Mantas con Alma», para el comedor social de las Hijas de la Caridad del Pumarejo o «Flamenco Fuera de Serie», junto a la ONG «Tetoca actuar» de las Tres Mil Viviendas.

La nueva tienda cuenta con 300 metros cuadrados, dará empleo a 12 personas y amplía la presencia de Álvaro Moreno en Sevilla. Ángela Diéguez ha señalado que «tenía muchas ganas de trabajar y cuando me dijeron que el puesto era para mí me puse muy contenta y mi familia está muy orgullosa. Me encanta la moda, voy a empezar vendiendo ropa pero me encantaría ser modelo».

Por su parte, Álvaro Moreno ha mostrado su satisfacción por «estar presentes en el centro comercial Lagoh, una apuesta muy novedosa que acoge a las firmas más importantes de todos los sectores, y sobre todo por hacerlo de la mano de la Asociación Down Sevilla, que realiza un magnífico trabajo por la inclusión sociolaboral».

Moreno ha destacado que «gracias a ello incorporamos a nuestro equipo a Ángela, que nos va a aportar mucho tanto a nivel profesional como humano, porque ya tenemos las magníficas experiencias de José Luis en Córdoba y José Ignacio en Osuna».

La inauguración en el centro comercial Lagoh refleja la firme apuesta de la marca por la expansión nacional, ya que cuenta con 40 puntos de venta en toda España, incluyendo la tienda online, y un club de fidelización de más de 150.000 personas. Todo ello, antes de dar el salto al mercado internacional, con la apertura de un nuevo punto de venta en Lisboa.