Álvaro Pimentel: «El Ayuntamiento de Sevilla trabaja con métodos de mitad del siglo XX» Las encuestas dan a Cs un papel en las municipales a pesar de los cambios de última hora. Pimentel trabaja a contrarreloj para darse a conocer

Usted ha sido asesor de Ciudadanos este mandato ¿Se siente preparado para dar el salto?

Estoy muy contento, es una decisión con una gran responsabilidad, pero estoy ilusionado. Soy una persona con muchas inquietudes políticas. Tengo un bagaje profesional de veinte años y hace cuatro me metí en este proyecto. He estado codo con codo trabajando con el grupo municipal y creo que tengo un conocimiento bastante alto del funcionamiento del Ayuntamiento. Me veo preparado para alcanzar la Alcaldía porque quiero mejorar la vida de los sevillanos.

No es lo mismo estar en la sombra que bajo los focos. ¿Le ha avisado su antecesor, Javier Millán?

Yo soy una persona que siente mucho Sevilla y que me duele como está. Sevilla está estancada, hay una inmovilidad absoluta, falta de limpieza, inseguridad, muchas trabas burocráticas. El Ayuntamiento tiene métodos de trabajo del siglo pasado y a esto hay que pegarle un cambio radical. Cuando me lo proponen, yo veo los pros y los contras, pero la ilusión que me hace poder cambiar la vida de los sevillanos a mejor ha podido con todo.

Ciudadanos puede ser la llave según las encuestas. ¿Qué puerta prefiere abrir, la del PSOE o la del PP?

Yo ahora mismo no tengo preferencias por ningún partido en cuestión de pactos. Me parecería hasta osado porque me estoy dando a conocer. Seamos prudentes y que sean los sevillanos quienes decidan el 26 de mayo lo que quieren para Sevilla.

¿Qué le reprocha a Juan Espadas?

Es un alcalde incumplidor. Todos los acuerdos firmados con nosotros los ha incumplido.

¿Y a Beltrán Pérez?

Mire dónde estaba yo hace cuatro años y dónde estaban ellos. Los sevillanos piden personas que vengan de la sociedad civil y no políticos profesionales.

¿Pactaría con Vox?

Me parece muy osado, de verdad, hablar de pactos ahora.

¿Qué le parece el pacto de la Junta, donde Vox le ha dado el gobierno a PP y Ciudadanos?

Es un pacto para hacer un gobierno de cambio. Era fundamental el cambio tras 36 años sin alternancia y yo creo que lo están haciendo bien.

¿Y en Sevilla es fundamental un cambio?

En Sevilla es fundamental el cambio que va a abanderar Ciudadanos.

Para eso primero hay que tener un proyecto.

Nosotros vamos a hacer una ciudad mucho más moderna, mucho más segura, mucho más sostenible, líder en la creación de empleo y en el fomento del emprendimiento y que garantice la igualdad de oportunidades.

Eso es una ristra de titulares bonitos, todo suena bien y lo compraría cualquiera, pero ¿cómo se hace?

Vamos a ir desgranando poco a poco sobre esos puntales un proyecto que queremos desarrollar. No vamos a vender que vamos a hacer obras faraónicas. Ciudadanos no ha venido a hacer obras faraónicas, sino a cambiar los métodos de trabajo del Ayuntamiento, métodos que impiden el desarrollo de la ciudad. Hemos venido a facilitar el trabajo a los emprendedores y a facilitar a los ciudadanos la comunicación con el Ayuntamiento. Vamos a derribar todas las trabas y vamos a traer el Ayuntamiento al siglo XXI con una digitalización absoluta. Venimos a liderar la creación de empleo fomentando el emprendimiento, bajando los impuestos.

Dice que el Ayuntamiento hay que traerlo al siglo XXI. ¿En qué siglo está ahora?

En muchos aspectos, a mitad del XX.

Cuatro de los siete barrios más pobres de España están en Sevilla. ¿Los conoce?

Los conozco porque he trabajado muy duro ahí con el grupo municipal estos años. Es una vergüenza para una ciudad como Sevilla estar en ese ránking. Tenemos que ordenar bien las dotaciones públicas en esos barrios. No puede ser que haya listas de espera de tres meses para las unidades de trabajo.

¿Le va a pedir ayuda a Javier Millán?

Por supuesto que le pediré consejo porque mi relación con él es magnífica. Yo me llevo muy bien con él y se ha alegrado de la decisión del partido para que yo sea candidato.

¿Por qué Ciudadanos decidió cambiar de candidato en Sevilla?

Yo creo que Millán es un profesional de reconocido prestigio dentro de la administración de la Junta de Andalucía. Ha habido un cambio de gobierno en la Junta, él es un hombre de partido y el partido ha entendido que es más útil para el proyecto en ese puesto. Se ha ido allí y está muy contento. Él ha tenido algún episodio por unas escuchas de unas personas que están expulsadas y de hecho están en otro partido, pero aparte de eso, que fue un hecho puntual, yo entiendo que no ha habido problema. Desde luego, desde dentro, y yo he estado en la parte orgánica, no hemos sentido esa división o esa pelea que a lo mejor se ha visto desde fuera.

¿Cree que el cambio se va a entender a tan poco tiempo de las elecciones?

Yo estoy convencido de que cuando me conozcan, la gente va a pensar que el partido ha acertado. Además, me llevo estupendamente con Javier y hablamos mucho.

¿Pondría la mano en el fuego por él?

Claro que la pondría.

Preséntese ante el público.

Nací en la Clínica de la Paz, que ya no existe, en la Macarena. Voy a cumplir 43 años, tengo dos hijos, estoy divorciado y me gusta leer, la música, pasear por mi ciudad… Eso no es un tópico, es que me gusta andar. También me gusta el fútbol…

¿De qué equipo es?

Soy sevillista con carné, eso es de público conocimiento. Además estoy orgulloso de ser sevillista porque mi equipo me ha hecho disfrutar mucho en los últimos años.

También es muy cofrade, ¿no?

Me gusta mucho la Semana Santa y soy de los que me gusta más a lo largo del año que en la propia Semana Santa. Soy de la Quinta Angustia, me hice hermano hace unos veinte años, cuando estaba en la Facultad. Entré por amigos míos. Salgo de nazareno todos los Jueves Santos. También soy hermano del Rocío de Triana, pero hace años que no hago el camino.

Por terminar con otro asunto sevillanísimo. ¿Le dan ahora más abrazos que antes?

Ya me están empezando a parar. También tengo un hermano gemelo al que están parando más que a mí. Me dice: «Macho, yo no sé si tú serás conocido, pero a mí me está parando todo el mundo para darme la enhorabuena». Se llama César. Él está un poquito más gordo. Lo digo porque lo va a ver todo el mundo y es mejor que se sepa.

¿Ha esquivado algún navajazo?

De momento, no. De momento.