TRIBUNALES Ángel Boza, de la Manada, absuelto de robo con violencia en el caso de las gafas El joven, condenado por abusos sexuales, debe salir en libertad al ser condenado sólo por delito leve de hurto

Sevilla Actualizado: 23/11/2018 14:43h

Ángel Boza, que permanecía en prisión preventiva por la sustracción de unas gafas en un centro comercial de Sevilla, ha sido absuelto de un delito de robo con violencia y ha sido condenado sólo por delito leve hurto y por un delito leve de lesiones a los guardas de seguridad que impidieron su salida en coche del centro comercial de Sevilla donde se produjeron los hechos. La sentencia obliga a la puesta en libertad del miembro de la Manada, según ha podido confirmar este periódico.

Sobre este asunto, Boza ha asegurado en el juicio sobre el robo de las gafas en Sevilla que sabía que «había sustraído unas gafas», pero matizó la cuestión: «Lo que quería era irme del lugar y que no me pillasen así que seguí a mi miedo y me fui. Ni tenía intención de atropellar a nadie ni nada por el estilo».

Según su declaración, tras pagar el tique del parking del centro comercial y abrirse la barrera, subió la rampa de salida y vio un vigilante en la salida con la mano levantanda, algo que él no interpretó como una señal para que parara. Aseguró que no aceleró a continuación ni notó el impacto de su vehículo con el cuerpo de una persona y negó que también circulara en sentido contrario.

Boza, condenado a 9 años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016, ha admitido en su último turno de palabra que el robo de unas gafas de sol cuando estaba en libertad provisional fue «una gilipollez».