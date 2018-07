Dos años después, La Manada será protagonista de los Sanfermines 2018

Otro 6 de julio. Otros Sanfermines. Ya han pasado dos años desde que el abuso sexual a una joven por parte de cinco sevillanos marcara las fiestas de Pamplona por excelencia. La actualidad prima y hoy por hoy la sociedad sigue demandando saber más sobre La Manada. Condenados a 9 años de prisión por abuso sexual continuado y actualmente en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros decretada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

Por segundo año consecutivo los Sanfermines, desde aquella fatídica noche del 7 de julio de 2016, estarán marcados por las concentraciones en repulsa contra los abusos sexuales. Ya se extienden por los grupos de whatsapp y las redes sociales infinidad de ideas para condenar la libertad de los cinco sevillanos. Una de ellas tiene el fin de concentrar el mayor número de mujeres el día del chupinazo de San Fermín 2018 con camisetas negras. «Este año en el chupinazo todas las mujeres con camiseta negra para protestar contra la excarcelación de los miembros de La Manada. Compartid y que se haga viral», explica el texto que se está difundiendo.

A pesar de esta propuesta que recorre las redes, son muchas las mujeres de Pamplona que no están a favor de esta iniciativa que se quiere tomar por parte de algunos colectivos.

Yo me molesto. Fuimos las primeras en salir a la calle el día 7 después de lo ocurrido la noche del 6 y no hemos dejado de movilizarnos desde entonces. Las cosas no solo pasan en sf, por que no sale la mierda de las demás fiestas populares de España? Dejar de imponer sin saber.