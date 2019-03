Antonio Campos, el último alfarero de Sevilla Cinco de los seis hijos de este artesano trabajan con él, garantizando la supervivencia del oficio

J. Jiménez / Efe Sevilla Actualizado: 31/03/2019 17:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Vecinos de Triana protestan por la «ocupación» de una zona peatonal

El último alfarero en activo de Sevilla, Antonio Campos, trabaja desde hace treinta años en un pequeño taller de la calle Alfarería, en Triana, adaptándose a los nuevos gustos impuestos en gran parte por el turismo de masas y resistiendo, de momento, a la presión inmobiliaria en un barrio de moda.

Nacido en 1958 en Las Ramblas, un pueblo de Córdoba sin una tradición alfarera notable, descubrió su vocación cuando contaba 14 años y una década después decidió instalarse en Triana, donde frente a la industrialización forzosa que aquejaba al mundo de la cerámica aún se mantenía intacta la antigua profesión alfarera.

En Triana, la tradición alfarera posee una fuerte raigambre histórica, ya que su proximidad al río suponía una provisión inagotable de las materias primas necesarias, arcilla y barro. El barrio, alejado entonces del trasiego del centro de la ciudad, permitía mantener controlados los humos tóxicos que arrojaban los hornos de los talleres, que al ser empujados por el viento hacia la zona del Aljarafe no perjudicaban demasiado a la población.

Su taller se encuentra en el número 22 de la calle Alfarería, durante muchos siglos el corazón del gremio de los alfareros. A su espalda está el moderno Museo de la Cerámica. Las alfarerías tradicionales englobaban cada una de las partes del proceso cerámico -el moldeado de la pieza, la cocción, el esmaltado y la pintura- en un mismo recinto; pero al alfarero le correspondía exclusivamente la tarea de moldear y transformar el barro en un objeto.

Artesano del barro

Por eso, según Antonio, una tienda donde se pintan estas piezas o donde solo se venden, como las que ahora abundan en Triana, no son alfarería. «Cuando llegué aún funcionaba Cerámica Santa Ana y Cerámicas Montalván, que se dedicaban a la fabricación como yo, de azulejería sobre todo», explica este artesano del barro.

El turismo ha sido, en su opinión, el gran detonante de la transformación del oficio, el cual, para no desaparecer, ha tenido que adaptar su oferta a la demanda del nuevo consumidor. Cerámicas Montalván se ha convertido en un bar de tapas, en un restaurante y en un hotel que pronto abrirá y que conserva los antiguos hornos alfareros; de Cerámicas Santa Ana queda una tienda de cerámicas y un recuerdo en forma de rótulo.

«En alguna de ellas se pinta, y si alguien quiere una cerámica de calidad aún se puede recurrir a una de ellas y encargarla. Pero, en general, todo está enfocado al turismo, que demanda cerámica de poco valor y poco tamaño», apunta. En el taller de Antonio Campos no se vende al público. Aunque, además de trabajar por encargo, ha sabido reinventarse: desde hace algún tiempo ofrecen visitas a grupos para dar a conocer el método de trabajo y el valor de la profesión.

Cazoletas para cachimbas

Entre los nuevos nichos de mercado en los que el negocio ha debido adentrarse, más allá de la decoración y de los productos turísticos, destaca la fabricación de nidos de pájaros para fincas rurales que acaban con las plagas que afectan a los cultivos, y otro en pleno auge: el moldeado de cazoletas para cachimbas, de las que afirma que «son muy apreciadas en todo el mundo».

El rápido encarecimiento del precio de la vivienda en Triana ha obligado a Antonio a buscar alternativas. Aunque, su local actual no se venda, está decidido a quedarse en Triana. «Estar en Triana no me ha beneficiado comercialmente. La única satisfacción es trabajar aquí, donde me gusta». Aunque es posible que el último alfarero de Sevilla termine por marcharse del barrio que lo acogió, la supervivencia del oficio no corre peligro: cinco de sus seis hijos trabajan con él. «Para mí es lo mejor que se puede hacer. Trabajar en lo que nos gusta y con la familia» comenta Ana, la segunda hija de la familia.