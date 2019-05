Sucesos Aparece muerto un preso conflictivo en su celda de aislamiento de Sevilla I El fallecimiento se descubrió cuando los funcionarios realizaban el recuento matutino este jueves

Un preso conflictivo ha aparecido muerto este jueves en su celda de Sevilla I. El interno, identificado como Julián M. C. era conflictivo y estaba en el módulo de aislamiento. El hallazgo del cadáver se ha producido esta mañana cuando los funcionarios procedían a hacer el recuento matutino. Fuentes penitenciarias han confirmado a ABC que el recluso estaba en tránsito y estaba previsto que fuera trasladado este jueves a la prisión de Puerto III.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso al juzgado. Aún no ha trascendido la causa de la muerte, pero una de las principales hipótesis es una sobredosis. A pesar de tratarse de un preso de primer grado en aislamiento, que dormía solo en su celda y tenía restringidas las salidas al patio, podía acceder a la droga que circula por los centros penitenciarios del país. Los estupefacientes entran a través de los familiares. Los funcionarios llevan años denunciando la falta de personal y de recursos para detectar las partidas que se cuelan durante las visitas.

Uno de esos colectivos que están alertando de la precarización progresiva del colectivo es la asociación 'Tu abandono me puede matar', que nació como respuesta al descontento por el papel de los sindicatos clásicos. Su última denuncia se refiere a una agresión ocurrida en Puerto III, donde una funcionaria fue agredida por una presa, que le mordió en un antebrazo. La agresión se produjo cuando la trabajadora le comunicó que tenía que comparecer a un juicio con su pareja. Según las mismas fuentes la reclusa se puso nerviosa y cuando la funcionaria fue a reducirla, recibió la dentellada. Desde la asociación lamentan que este episodio se tratará como una falta administrativa y no un delito de atentado «porque no tenemos la consideración de agente de la autoridad».