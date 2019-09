Sevilla Aprobado definitivamente el cambio de uso de la comisaría de la Gavidia tras once años de trámites El PP respalda la propuesta socialista, pero crítica que «la modificación del PGOU llega cinco años tarde»

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves definitivamente un farragoso trámite urbanístico con el que lleva años atascado: el cambio de catalogación de la antigua jefatura de la Policía Nacional de la Gavidia. La propuesta del gobierno municipal socialista de Juan Espadas ha recibido el respaldo de los ocho ediles del PP y los cuatro de Ciudadanos, que conforman una clara mayoría junto a los trece del partido gobernante, de manera que ha terminado de ratificarse la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que el viejo inmueble pase a tener «uso terciario general» y pueda, de este modo, albergar equipamientos sociales o culturales, servicios públicos o un establecimiento hotelero y que sea ya imposible que pueda construirse una gran superficie comercial, como pretendía el anterior gobierno local del popular Juan Ignacio Zoido.

La iniciativa socialista ha encontrado, como estaba previsto, el respaldo del Grupo Popular, cuyo portavoz, Beltrán Pérez, ha matizado, no obstante, que «a pesar de que se trate de una buena noticia y de que el de hoy sea un gran día», la modificación del Plan «llega cinco años tarde por puro revanchismo político. La Gavidia es hoy un monumento al revanchismo por el simple bloqueo al que el PSOE sometió el proyecto cuando gobernaba en la Junta de Andalucía con la colaboración del propio señor Espadas, pues ya había un proyecto que generaba riqueza para la ciudad y conllevaba la rehabilitación de San Hermenegildo. Hoy todo estaría arreglado, pero el PSOE prefirió el bloqueo y perder más años».

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ha destacado la importancia de «este paso de gigante después de tantos años con la rémora que supone este edificio, el gasto en mantenimiento y el inmueble vacío». El concejal ha recordado la «necesidad que tiene la ciudad de generar recursos y obtener fuentes de financiación, y la Gavidia es una gran oportunidad para ello», al tiempo que ha apuntado que «si el PP hubiera seguido gobernando es verdad que el edificio podría estar ya rehabilitado, pero sería una gran superficie comercial y la propia Junta ya se opuso y recordó que el proyecto generaba graves problemas de movilidad. Pero el PP no rectificó y por eso estamos ahora en este punto».

Adelante Sevilla ha votado en contra de la iniciativa porque traduce el cambio de uso como la vía para vender «un edificio público al mejor postor»

Ha votado en contra de esta modificación Adelante Sevilla, grupo que ha vuelto a criticar que «se venda un edificio público al mejor postor, que es lo que va a ocurrir, como siempre». La portavoz de esta formación, Susana Serrano, ha recalcado que «lo que los vecinos necesitan es equipamiento público y no un nuevo hotel, que por cierto ya hay demasiados. Pero no, el gobierno socialista prefiere sacar a la venta la Gavidia, que de eso trata en realidad este punto». La formación de izquierdas ha anunciado que una plataforma en defensa del carácter público del inmueble va a recurrir este cambio de uso, que «se ha hecho sin que siquiera se haya publicado en el BOJA el cambio anterior», añadiendo que la antigua jefatura policial debe tener contenidos sobre Memoria Histórica. «Y no se va a poder honrar a los muertos y torturados en un hotel», ha apostillado.

La aprobación de este cambio de uso del edificio supone el final de una larga tramitación administrativa y política que ha encontrado múltiples trabas en los últimos años. En diciembre, aún en el mandato anterior, socialistas y populares sacaron adelante la aprobación provisional de esta recalificación. Con el respaldo del pleno de hoy, el Ayuntamiento podrá llevar a cabo la licitación de la rehabilitación del edificio, ya que los pliegos fueron ya aprobados por la Junta de Gobierno Local con el objetivo de que albergue «el mejor proyecto para su entorno». Los plazos para la puesta en marcha del proyecto en la zona dependerán de la iniciativa finalmente seleccionada para este emplazamiento. Y las posibilidades son variadas, en ese sentido.

La propuesta del gobierno local detalla que, desde que en 2005 el Ayuntamiento asumiera la titularidad de la Gavidia, se han sucedido los intentos por poner en uso el edificio y frenar su deterioro después de nada menos que 16 años cerrado. La propuesta que se ha tramitado ahora, de nuevo con los socialistas al frente del Ayuntamiento, se ha realizado tras llevar a cabo un proceso de recepción de ideas de empresas interesadas en la adquisición o concesión del edificio que han sido estudiadas y que sirvió de base para la elaboración de los pliegos para la adjudicación del inmueble. El uso terciario general que se pretende ahora es compatible con esas propuestas, así como con otros usos que puedan surgir. Y excluye, en cualquier caso, su uso como gran superficie comercial, que es el que se contemplaba en el mandato pasado. Son compatibles los usos como pequeños y medianos comercios, las oficinas o espacios de empleo y emprendimiento, hoteles, recreativo y espectáculos, equipamientos y servicios públicos.

