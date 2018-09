La apuesta fantasma por la movilidad urbana en Sevilla: ni ampliación del tranvía, ni coches eléctricos... Con la ampliación del Metrocentro y las BTR en punto muerto, la ciudad no ha favorecido las nuevas modalidades de transporte

Javier Macías

Cuando hace tres años el PSOE llegó a la Alcaldía, lo hizo con una «apuesta coherente por la movilidad sostenible». Su programa era claro respecto a cómo mejorar el transporte que ha sido, es y seguirá siendo al menos durante algunos años más uno de los grandes déficits de Sevilla. Veinte medidas eran las que Espadas iba a llevar a cabo en sus cuatro años de mandato pero, salvo algunos brindis al sol, la ciudad continúa con las mismas carencias. Además de los incumplimientos de aquellas medidas destinadas a fomentar el uso del transporte público, el Ayuntamiento no ha ayudado a la implantación de los nuevos modelos de movilidad urbana. Empresas de «carsharing» como Bluemove, de alquiler de coches por horas, han tenido que marcharse. Otras, como Uber, ni siquiera han aterrizado. Sevilla no es una ciudad atractiva para servicios que funcionan a pleno rendimiento en Madrid, Barcelona o Valencia. A eso se le suma el conflicto eterno entre los taxistas y los VTC, común en toda España pero que, en la capital hispalense, se acentúa permitiendo que el gremio del taxi cobre tarifas con una media más alta que en otras grandes ciudades al tener casi monopolizado el servicio. Desde hace años, el Ayuntamiento apuesta por la bicicleta como alternativa al transporte privado. Es más económico y ecológico. Pero, ¿y los coches eléctricos?

Metro

La crisis y la falta de acuerdo entre administraciones provocó que el proyecto de la red de metro se enterrase. Espadas prometía en su programa electoral que impulsaría una mesa de negociación con la Junta y el Gobierno central para reactivarlo. Las tres administraciones alcanzaron un principio de acuerdo en enero de este año, siendo aún ministro de Fomento Íñigo de la Serna, para una primera fase de la línea 3 desde Pino Montano hasta el Prado. Pese a que con la llegada del nuevo ministro socialista, José Luis Ábalos, se ha escenificado en reuniones «el avance sustancial» de las negociaciones, la realidad es que la firma del protocolo aún no ha llegado. Septiembre era el mes anunciado su ratificación.

Metrocentro

Otra de las grandes promesas socialistas en materia de movilidad fue la ampliación del tranvía hasta Santa Justa. De momento, no deja de ser humo. Pese a que en julio se aprobó provisionalmente el plan especial de ampliación, la realidad es que la inversión es inasumible para las arcas municipales y se está disfrazando con diferencias políticas. Esta misma semana, la asociación ciudadana Sevilla se mueve ha propuesto sustituir la ampliación del tranvía por una prolongación del metro hasta Santa Justa, lo que ayuda también al Ayuntamiento a abrir un debate más amplio y poder dilatar aún más la cuestión.

Líneas BTR

Otra apuesta fantasma ha sido la de las líneas de Bus de Tránsito Rápido (BTR). Son unas plataformas reservadas que se planteaban en zonas como Pino Montano, Sevilla Este y la Cartuja, con conexiones con puntos estratégicos como Santa Justa, San Bernardo o Plaza de Armas. El alcalde y el portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, presentaron en noviembre de 2017 un acuerdo para llevar a cabo las que unirían Sevilla Este con el Centro, con una inversión de 18 millones. Casi un año después, nada se sabe de estas líneas BTR, pese a las exigencias de Millán por el incumplimiento del pacto, por el cual Cs apoyó los presupuestos.

Aparcamientos

Otra promesa era la de recuperar la red de aparcamientos rotatorios en el exterior del casco histórico. Tres años después, no sólo no se ha construido ningún parking sino que, incluso, ni se ha puesto sobre la mesa esa opción. El Centro sigue careciendo de alternativas. El problema está extendido a toda la ciudad. Por eso, el PSOE se comprometió a promover una red de aparcamientos para residentes en los solares disponibles en los barrios. Hasta la fecha hay conocimiento de uno, el que se ubica en el descampado de la antigua Heineken.

Coches eléctricos

Mientras que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dice que el diésel tiene los días contados, y el presidente Pedro Sánchez anuncia un impuesto a este combustible, su partido en Sevilla aún no ha tomado medidas al respecto para fomentar el uso de vehículos menos contaminantes. Cierto es que a la ciudad aún no han llegado las restricciones de circulación que sí existen en otras grandes ciudades, pero no se ha aplicado tampoco ningún tipo de medida que favorezca su uso. La promesa municipal de la «gran smart city del sur de Europa» es otra apuesta fantasma, ya que la capital carece de equipamientos para estacionar y recargar e, incluso, las pocas plazas que existen están apagadas y ocupadas por vehículos convencionales. Como ya informó ABC de Sevilla el pasado mes de mayo, desde hace dos años no se pueden utilizar ninguno de los postes públicos que se instalaron en 2012 y tampoco hay visos de que se vayan a activar a corto plazo. Eso obliga a los dueños de estos turismos a «mendigar» minutos de energía en establecimientos públicos o recurrir a los centros comerciales que todavía los conservan. A esto se le suma que, al contrario que sucede en otras ciudades similares en España, Sevilla no incentiva el uso de los coches eléctricos con medidas como el aparcamiento gratuito o a mitad de precio en la zona azul.

La Cartuja sigue lejos

Tampoco ha promovido el Ayuntamiento la red de Cercanías con conexiones desde la Cartuja con Puerto Triana y Blas Infante, cerrando el anillo. Llegar a la Cartuja cómodamente desde la periferia sigue siendo una odisea en transporte público. Tan sólo el Consistorio puso en marcha una lanzadera hasta la estación de metro, que fue un estrepitoso fracaso: cerró a finales de julio. Recientemente, se ha aprobado un nuevo plan de movilidad para principal polo empresarial de la ciudad con motivo de la apertura del centro comercial de Torre Sevilla. Para evitar que esta zona se congestione, el Ayuntamiento sí ha mejorado el tráfico en Chapina y cambiará de sentido algunas calles de entrada y salida a la Cartuja.