Tribunales Archivan la denuncia contra una secretaria policial por falsedad documental en una incautación de tabaco Uno de los agentes de la Comisaría de la Macarena investigados por cohecho acusó a esta compañera

El Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla ha acordado recientemente el archivo de la causa abierta contra una secretaria policial por un presunto delito de falsedad documental en un acta de incautación de tabaco. En concreto, fue denunciada por uno de los seis agentes de Policía Nacional de la Comisaría del Distrito Macarena investigados por cohecho por su supuesta implicación en la extorsión a comerciantes que venden cajetillas de tabaco.

Una pareja de rumanos, que regenta una tienda de alimentación en la Ronda de Pío XII, los denunció en 2015 por abusos policiales y aportó como prueba las grabaciones de las cámaras de seguridad de su establecimiento. Como consecuencia de estos hechos fueron apartados del servicio en agosto de ese mismo año hasta abril de 2018.

En agosto del pasado año, uno de los agentes de la Macarena presentó ante los juzgados una denuncia por un delito de falsedad documental contra la funcionaria que ejercía en 2015 como secretaria en la Sección de Seguridad Ciudadana de la citada Comisaría, quien tramitaba las actas de incautación.

Este agente acusaba a la secretaria de manipular el acta de incautación de tabaco con posterioridad a la fecha y hora de la intervención y sin la presencia del policía denunciante. Era el acta de aprehensión de tabaco realizada el 19 de mayo de 2015 en el comercio de Pío XII.

No existe delito alguno

Por parte de la defensa de la secretaria policial, que pidió el sobreseimiento de las actuaciones judiciales, se alegó que ésta sólo completó el encabezamiento del acta con los números de los funcionarios públicos que intervinieron, no el contenido de la misma, por lo que no se desvirtuó la realidad, motivo por el que no existiría delito alguno.

De otro lado, el fiscal, única acusación personada, también interesó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones porque la falsedad debe ser virtualmente eficaz para producir un efecto jurídico trascendente. “Nos encontramos ante falsedades inocuas que no merecen reproche”, según la Fiscalía.

Por todo ello, en un auto de fecha reciente y al que ha tenido acceso ABC, el Juzgado de Instrucción número uno de Sevilla ha acordado el archivo de la denuncia.