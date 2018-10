Urbanismo Arranca el plan municipal para construir ascensores en comunidades de vecinos de Sevilla Espadas presenta los cuatro primeros contratos y recalca que duplicará los fondos para este programa, llegando a dos millones

E. Barba

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este jueves el primer contrato para la construcción e instalación de ascensores en bloques que carecen de ellos y que tienen un importante número de vecinos con dificultades de accesibilidad o movilidad. Ha sido el propio alcalde, el socialista Juan Espadas, quien ha encabezado el acto de entrega de los contratos a las cuatro primeras comunidades vecinales que se van a ver favorecidas por este nuevo método municipal para financiar estas obras, cubiertas en un 95% del total de su coste. Se trata de una subvención «en especie» mediante la cual la Gerencia de Urbanismo no ofrece el dinero sino el servicio en sí, la obra de construcción, tras seleccionar a las comunidades entre todas las que se presentaron a la convocatoria.

En este caso se trata de la del año 2017, que ahora se ejecuta y que tiene un presupuesto de 1,1 millones de euros para aplicar no sólo en esas cuatro comunidades seleccionadas sino en otras cuatro en que próximamente se incluirán en este programa. Esas cuatro donde arranca el proyecto son las de la plaza de San Gabriel 2, en el distrito Norte; la de la calle Afiladores 3, en Pino Montano; la de la calle Azahar 2, en Pío XII; y la de la Plaza Mayor 1 de la barriada de Alcosa. A representantes de todas ellas se les ha entregado este jueves el proyecto y el contrato para ejecutar las obras. Próximamente se entregarán los proyectos de la calle Nínive 4, de la calle Guarnicioneros 2, de la plaza de Bib Rambla 3 y de la calle Rayo de Luna 1. Además, para completar esa partida de 1,1 millones de euros, el Ayuntamiento destinará fondos para la instalación de ascensores ya dentro del programa cofinanciado con la Junta de Andalucía en otras tres comunidades: plaza de Oriente 13, calle Pensamiento 5 y calle Padre Isla 11.

El gerente de Urbanismo, Ignacio Pozuelo, ha expuesto que fueron más de 130 las comunidades que presentaron solicitud para que el programa municipal les diese cobertura y que, para escoger, deben cumplirse primero los requisitos básicos (edificios de más de diez años y con planta baja y al menos otras tres en altura) se ha dado prioridad a edificios con más vecinos y, especialmente, a la existencia en el vecindario de más o menos personas de avanzada edad y con problemas de movilidad, además de las llamadas «zonas de transformación social». Una vez que las comunidades firmen el convenio se iniciarán las obras a través de la empresa que ya está contratada para el desarrollo de los trabajos. El objetivo es que puedan arrancar antes de fin de año.

El alcalde ha mostrado su satisfacción por poder ejecutar «política de ojos y cara para gente que lo necesita», destacando la apuesta municipal por «un asunto para el que antes no había partidas específicas y ahora hay un presupuesto cada vez mayor. Es insuficiente aún y no se puede llegar a todo lo que queremos, pero era una manera de empezar y la siguiente convocatoria, la de este año, ya tiene dos millones, el doble que la primera. Esperamos, de hecho, que la del año que viene alcance los tres millones y así lo hemos incluido en nuestro proyecto de presupuestos, que no creo que ningún partido quiera parar por no saber diferenciar entre la contienda política y lo que afecta a la ciudad y a su gente».