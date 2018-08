SERVICIO PÚBLICO Los aseos públicos de Sevilla, cerrados desde hace seis años Denuncian el abandono de los retretres municipales y exigen restablecer el servicio «necesario y muy demandado»; el Ayuntamiento compró siete servicios públicos a la empresa concesionaria pero sigue sin convocarse un nuevo concurso

Sevilla lleva seis años sin los pocos aseos públicos que habían repartidos por el centro de la ciudad. En abril de 2012 expiró el contrato entre el Ayuntamiento y Cemusa, la empresa concesionaria de este servicio, y desde entonces los retretes están inutilizables pese al paso del tiempo y a la evidente necesidad de que funcione un servicio así.

En todo este tiempo el Ayuntamiento de Sevilla no ha sacado un nuevo concurso público para gestionar ese servicio, lo que sí hizo fue comprar siete de los diez retretes a razón de 17.000 euros por unidad, los que están ubicados en Plaza Nueva, dos en Plaza de España, Plaza de América, Paseo de Colón, Plaza del Duque y otro en Menéndez Pelayo. Quedarían tres, ubicados en la zona de La Barqueta, Menéndez Pelayo y avenida de Roma, que tendrían que ser retirados por la empresa para dejar la zona tal y como estaba antes de que se instalaran, según fuentes municipales, cosa que no ha ocurrido.

La revisión de las condiciones, los reparos técnicos y los cambios de gobierno local fueron retrasando la decisión de convocar el concurso público, que durante este mandato sigue en el aire no sólo por esos matices sino porque incluso se está planteando la retirada de todas las instalaciones al considerarse que sufren un problema de seguridad y de vandalismo endémico. Aunque no se ha tomando un decisión definitiva, el Consistorio tiene aún en su poder estas siete de las diez instalaciones.

La actividad del Grupo Giralda de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla, la unidad que fue pionera en la vigilancia de la zona monumental de la ciudad y en la protección de los turistas ha entrado, ha denunciado este abandono de los baños públicos a través de un informe dirigido a la delegación de Seguridad y Movilidad. En su opinión «se podrían aprovechar las infraestructuras existentse para restablecer dicho servicio, necesario y muy demandado».

Según esta unidad, se podrían instalar «bien de forma automática o bien de forma asistencial con personal que realice su trabajo de mantenimiento y limpieza, incentivando con ello la contratación y el empleo». El Grupo Giralda recuerda que otras ciudades europeas hace este tipo de prácticas siguiendo un «control oportuno» donde los usuarios abonan por su utilización.

Por su parte, lo que sí tiene claro el Ayuntamiento de Sevilla es que los aseos públicos «no cumplen» con la normativa actual de accesibilidad. También se ha insistido en que «un policía local no es la Policía Local. Si un policía local ha realizado un informe, no ha sido encargado por el Cuerpo de la Policía Local. En un informe que atañe a la seguridad se tienen en cuenta distintas variables técnicas y se cruzan rigurosamente, y no sólo cuenta la opinión de un policía local que va por libre sin respetar la escala de mando».