Universidad Un astrofísico sevillano a la conquista de Cambridge Curro Rodríguez, de 20 años, ha logrado una beca para hacer el máster tras estudiar en Edimburgo y busca ahora financiación para pagarse el college

Mercedes Benítez @laplumilla Sevilla Actualizado: 28/06/2019 07:28h

Se llama Curro Rodríguez Montero, es sevillano, tiene 20 años y ya tiene a sus espaldas todo un currículum. Tras estudiar Bachillerato Internacional en el IES Martínez Montañés de Sevilla se marchó a Edimburgo a hacer la carrera de Astrofísica. Sus excelentes calificaciones en IB hicieron que pasara directamente a 2º curso, con lo que pese a que no cumple los 21 años hasta septiembre, se acaba de graduar en Astrofísica en la universidad escocesa.

Este fin de semana volverá a la ceremonia de graduación en esa universidad pero, entretanto, está pasando unos días de descanso con su familia en Tomares. Luego se volverá a marchar porque de nuevos sus buenos resultados académicos le han servido para lograr una beca con la que hacer el master en Cambridge.

En esa prestigiosa universidad británica comenzará el próximo mes de octubre una nueva titulación que tiene una duración de nueve meses. Ha logrado entrar en Cambridge tras obtener la First Class, la calificación que dan a los estudiantes que sacan las notas más altas. Y ello le valdrá para continuar su formación con un master para especializarse en Matemáticas Aplicadas y en Astrofísica.

Además de ese brillante expediente Curro Rodríguez no pierde el tiempo. Una vez que finalice la ceremonia académica se pasará el verano trabajando. En el Royal Observatory of Edinburgh, el mismo sitio donde he estudiado estos años, se quedará el verano ocupado en la publicación de varios artículos científicos.

El único problema es que, una vez que se marche a Camdridge, en octubre, tendrá que pagarse la estancia de su bolsillo ya que la beca que la han concedido sólo le cubre la matrícula pero no la manutención ni el alojamiento en un college de esta universidad, donde se alojan habitualmente los estudiantes. Se trata de una estancia que le supondrá aproximadamente unos 1.400 euros al mes y para la que ahora busca recursos económicos. Ha intentado pedir ayudas a la Junta de Andalucía y al Ministerio pero, de momento, no ha recibido respuesta.

El joven asegura además que le han denegado algunas becas solicitadas a fundaciones privadas porque es demasiado joven. «Se las dan a los de 24 ó 25 años pero para los de mi edad es más complicado», explica. Y cómo además el master es de alto nivel y le ocupa muchas horas, no le quedará tiempo para buscarse un trabajo con el que financiarse parte de sus gastos.

Con todo Curro Rodríguez espera una oportunidad para poder seguir estudiando en una universidad de primer nivel como Cambridge. «No sé si es que tienen miedo de que los estudiantes salgan fuera porque temen que no volvamos», dice este joven al que le gustaría regresar a su país cuando termine su formación que quiere completar con un doctorado en Evolución Galáctica. «Mi sueño es volver a España y trabajar en Madrid o Canarias que es donde más salidas hay para mi profesión», explica. En ello está.