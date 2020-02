El Ateneo de Sevilla da marcha atrás y veta un libro sobre Franco presionado por la ultraizquierda La presentación de la editorial SND estaba ya pagada, pero Adelante Andalucía consideró que esto era un acto «fascista»

Romualdo Maestre Sevilla Actualizado: 09/02/2020 17:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Según la editorial del libro «Franco, una biografía en imágenes», SND, con sede en Madrid, el Ateneo de Sevilla había autorizado un acto, ya cerrado y pagado, para el próximo sabado 22 de febrero en su sede de la calle Orfila a las doce del mediodía, donde se presentaba esta obra.

El Excmo. Ateneo de Sevilla, en la persona de su Presidente y Vicepresidenta, desmiente que se vaya a celebrar un acto el sábado 22 de feb de la Fundación Francisco Franco. Desde la institución no se ha autorizado nada al respecto. Además, permanece cerrado los sábados

Saludos — Ateneo de Sevilla (@ateneodesevilla) February 9, 2020

Sin embargo, tanto el presidente de la entidad como su vicepresidenta, desmienten que «se vaya a celebrar ningún acto de la Fundación Francisco Franco para esa fecha porque el salón está cerrado los sábados». El acto no estaba ni organizado ni promovido por la fundación franquista, sino por la editorial; eso sí, estaba invitado como ponente el general Juan Chicharro Ortega, presidente de la misma.

En vísperas del 23F, el @ateneodesevilla permite una exposición organizada por la Fundación Nacional Francisco Franco que ensalza la figura del dictador y genocida.



Hemos de dar una respuesta organizada al grave retroceso democrático que estamos viviendo#NoAlFascismoEnElAteneopic.twitter.com/CJ2IatJLb9 — Adelante Sevilla (@AdelanteSevilla) February 8, 2020

Da la causalidad que la formación de ultraizquierda Adelante Sevilla, que agrupa a Podemos y los comunistas de Izquierda Unida, denunciaron que el Ateneo de Sevilla «permite una exposición organizada por la Fundación Nacional Francisco Franco que ensalza la figura del dictador y genocida» y que tenían que «dar una respuesta organizada al grave retroceso democrático que estamos viviendo».

Este periódico se ha puesto en contacto con José Gaméz, director de publicaciones de la editorial SND, editora del libro, para que nos diera su versión de los hechos. «Este encuentro cultural estaba previsto desde hace tiempo para el 8 de marzo, pero luego se pospuso para el 22 porque uno de los ponentes no podía venir antes. Yo soy socio del Ateneo de Sevilla y solicité la sala para presentar el libro y así se le expuso a la dirección«, explica Gámez. «No pusieron ninguna pega, me dijeron que ingresara 250 euros como así hice en la cuenta del Ateneo para gastos y que abrirían el sábado para el evento». «Pero mira por donde, después de que Adelante Sevilla pidiera su prohibición -continúa Gámez-, recibo un correo, desde la cuenta particular del gerente de Ateneo, advirtiéndome de que no se puede celebrar porque han mirado mis archivos y me falta una cuota por pagar». «Les respondo que eso no es problema, que la abono y me pongo al día y me contestan que no, que me devuelven los 250 euros "porque esto es un acto que va en contra de la conciliación de los españoles"». José Gámez se queja de que estos correos electrónicos no se han hecho por la cuenta oficial del Ateneo y no descarta emprender acciones legales por lo que considera un atropello.

Que acabe a las dos de la tarde

Para confirmar lo manifestado por Gámez este periódico tiene una copia de los correos oficiales donde el gerente de administración del Ateneo, Juan Francisco Rodríguez Cabrera, le envía al organizador para que ingrese el importe del acto y le ruega que este no acabe antes de las dos de la tarde.

Cabe recordar que no es la primera vez que se boicotean actos culturales en Sevilla que no son del agrado de los podemitas y de IU. En octubre de 2009, un evento que pretendía recordar las virtudes literarias de Agustín de Foxá, autor de obras tan importantes como «Madrid, de Corte a checa», se encontró con el veto del grupo municipal de IU. Al llegar al llegar al Centro Cívico en el que iban a glosar su figura, los organizadores, en este caso la Asociación Cultural Ademán, se encontró con una carta que les dejó el guarda de la puerta que les impedía el paso, pese a que tenían el permiso pertinente del Ayuntamiento. «Siguiendo instrucciones de la delegada de Participación Ciudadana, se le deniega el acceso», decía la misiva. La delegada era Josefa Medrano, de Izquierda Unida, que tuvo que ir a juicio por estos hechos. Uno de los intervenientes, Aquilino Duque, premio nacional de Literatura, dio su charla sobre Foxá en la calle.

También en octubre, pero de 2013, un libro sobre José Antonio Primo de Rivera «El último José Antonio», de Francisco Torres (Ediciones Barbarroja), fue finalmente presentado en plena calle Sierpes. Los responsables de la librería Beta decidieron cancelar la presentación del libro debido a las amenazas de la ultraizquierda en las redes sociales que lo consideraban «un acto falangista en el que los ponentes efectúan exaltaciones del fascismo, del genocidio nazi y del odio al diferente y con el que diversas organizaciones de extrema derecha pretenden celebrar como homenaje a Primo de Rivera».