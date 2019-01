Tribunales La Audiencia condena a cuatro años a dos policías de la Macarena por la detención ilegal de un camello Los agentes, que además han sido sentenciados a ocho años de inhabilitación, entraron sin orden judicial en la vivienda de un traficante de Pino Montano y requisaron una partida de 80 gramos de cocaína

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cuatro años y nueve meses de prisión a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, destinados en 2014 en la Comisaría del distrito Macarena, por ejecutar un registro ilegal en la vivienda de un traficante de Pino Montano. La sentencia dictada conlleva la expulsión del cuerpo de los dos procesados a los que les impone el tribunal ocho años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión de policía por los delitos de allanamiento de morada, detención ilegal y falsedad en documento oficial.

Enrique M. C., de 37 años, y Ángel C. M., de 38 años, se enfrentaban a una petición más severa de cárcel por parte de la Fiscalía, que reclamaba para ellos 14 años de prisión. La acusación particular pedía 12 años de cárcel; mientras que las defensas no se movieron de la absolución demandada al inicio de la vista oral que se celebró el pasado mes de septiembre.

El tribunal de la Sección Cuarta considera probado que ambos agentes, estando de servicio bajo el indicativo Macarena 202 y «convenientemente uniformados», se personaron en el domicilio de la víctima; un conocido camello de Pino Montano. Llamaron a la puerta y les abrió la madre del traficante, una señora de avanzada edad. «Al contestarles la misma que estaba en el cuarto de baño, procedieron seguidamente, sin pedir permiso a los moradores y sin estar provistos de mandamiento judicial, a entrar en la vivienda».

El denunciante salió al pasillo en albornoz y los policías condenados le dijeron que entrara en su habitación. Allí permanecieron unos 15 minutos. Los agentes encontraron en el dormitorio 80 gramos de cocaína, una monodosis y una navaja. A continuación se llevaron al denunciante a comisaría en calidad de detenido.

Para acceder a la vivienda no usaron la violencia o la intimidación. La sentencia recoge que tampoco les hizo falta. «Se limitaron a entrar prevaliéndose de su condición de policías uniformados». Los magistrados recuerdan que no había ninguna investigación en curso que justificara esa medida.

Y falsificaron el atestado

La Audiencia considera también probado que los agentes falsificaron el atestado que dio origen a unas diligencias previas que recayaron en el juzgado de Instrucción 17 de Sevilla. Los funcionarios aseguraron que detuvieron en la calle al traficante, después de que intentara huir a la carrera. La droga, según ese relato falso, se le cayó al detenido y al cachearlo, los agentes le encontraron la monodosis y la navaja.

Asuntos Internos fue quien destapó este asunto gracias a un pinchazo telefónico. El denunciante estaba siendo investigado en otro caso de narcotráfico por el que acabó detenido. Le tenían el teléfono intervenido y así los agentes oyeron cómo le contaba a un amigo la actuación policial irregular que había sufrido y la necesidad de buscarse un abogado.

Las defensas trataron de desacreditar la declaración del denunciante. Sin embargo, el tribunal se apoya sobre todo en el testimonio de la madre, calificando su declaración de «sincera, creíble y verosimil». También otorga importancia al pinchazo telefónico. Los magistrados señalan que la conversación que mantuvo el denunciante fue espontánea ya que no sabía que lo estaban grabando.

El tribunal absuelve a los dos agentes de un delito de robo con intimidación del que venían siendo acusados por la Fiscalía. El denunciante aseguró durante el procedimiento que además de la droga, los agentes se llevaron de su casa 3.000 euros que nunca aparecieron ni se hicieron constar en el atestado. Sin embargo, sobre este punto, el tribunal tiene dudas sobre la credibilidad del testimonio del camello y su abogado tampoco lo incluyó en su petición de pena.

Uno de los dos condenados Enrique C. C. está también implicado en otro procedimiento iniciado por la supuesta extorsión a los dueños de un comercio de la Macarena. Un asunto que destapó ABC en noviembre de 2015. En ese asunto, que se sigue en el juzgado de Instrucción 1 de Sevilla ha salpicado a seis funcionarios, todos ellos destinados en la misma comisaría.