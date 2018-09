Universidad Aumenta el número de estudiantes que repiten la Selectividad en Sevilla para subir nota Comienzan las pruebas de acceso a la universidad con pocas plazas libres en las carreras universitarias porque el sistema «cada vez es más competitivo»

Un total de 1.952 estudiantes han comenzado en la mañana de este martes los exámenes de Selectividad en la Universidad de Sevilla, a los que hay que sumar los casi 400 que lo hacen en la Pablo de Olavide. Una prueba que se está desarrollando en la Escuela Técnica Superior de Informática, en el campus de Reina Mercedes, junto a otros campus y en la que, en el primer examen, de Lengua y Literatura los estudiantes han tenido que analizar un texto de «El árbol de la Ciencia» de Pío Baroja y el artículo «Libros y Monjas» de Víctor Lapuente publicado en El País en unas pruebas que se han desarrollado con «absoluta normalidad», según ha explicado la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, Pastora Revuelta al inicio de las pruebas.

Pero la principal novedad de la convocatoria extraordinaria de septiembre es, según ha reconocido la vicerrectora, el hecho de que cada vez se presentan más estudiantes a la prueba de admisión. O lo que es lo mismo, para subir nota. Según ha explicado Revuelta, si el año pasado se presentaron a esta misma convocatoria de septiembre un total de 845 alumnos este año lo han hecho 979, lo que significa 134 más que el año anterior y que cada vez hay más alumnos que quieren subir sus calificaciones para entrar en la carrera que desean estudiar.

Aunque en general a las pruebas, que se desarrollarán hasta el próximo jueves, se han presentado sólo 17 alumnos mas que el año pasado, la Universidad confirma que ha notado que ha disminuido el numero de estudiantes que se presentan a todas las fases, mientras que aumentan los que lo hacen para subir nota con la finalidad de acceder al grado que quieren.

Sube la nota de corte

Según Revuelta, este aumento de estudiantes que optan a subir nota, supone que el sistema universitario cada vez es «más competitivo» y que los estudiantes cada vez se preparan más porque está subiendo la nota de corte de las titulaciones y es la ley de la oferta y la demanda. «Se convierten todas las titulaciones en mas competitivas», ha admitido Revuelta.

En cuanto a las titulaciones de la Universidad de Sevilla donde quedan plazas para septiembre, aunque todavía no ha finalizado el proceso de adjudicación, la vicerrectora estima que tendrán algunas vacantes sólo en titulaciones de Humanidades como Filología Clásica, Alemán y Filosofía o algunas ingenierías de Electrónica o Agrónomos o Turismo… No quedan muchas pero si algunas vacantes para los estudiantes que aprueban la Selectividad en septiembre. En los centros adscritos de la US, en los que hay que pagar una mensualidad, quedan algunas plazas más.

Sobre la posibilidad de cambiar el modelo como han hecho en otras comunidades autónomas, donde la prueba de septiembre se ha anticipado a julio, Revuelta ha dicho que para ello sería necesario que primero la Consejería de Educación decidiera eliminar la convocatoria de septiembre en segundo de Bachillerato. En cualquier caso, la vicerrectora asegura que no lo tiene claro porque, aunque en principio pudiera parecer que el adelanto beneficia a los estudiantes porque no han perdido el ritmo de estudio pero también hay quien cree que no tienen suficiente tiempo.