El Ayuntamiento ataca al Partido Popular por abrir la campaña en una caseta de la Feria de Sevilla

El inicio de la campaña electoral en la noche de este jueves ya ha tenido su primera polémica antes de empezar a cuenta del primer acto de esta noche. Porque la convocatoria del PP y su candidato a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, en una caseta de feria, ha sido cuestionado por el Ayuntamiento de Sevilla que ha recordado que la ordenanza municipal de la Feria de Sevilla prohibe la realización de actos en el real.

El artículo 98 de la citada normativa municipal prohibe el uso de cualquier elemento publicitario, tanto carteles, farolillos o banderas con inscripciones propagandísticas de ningún género en las casetas. Y estipula que esta prohibición se extiende en un radio de un kilómetro de la Feria.

Sin embargo, el PP ha recordado que la Junta Electoral de Sevilla ha tomado conocimiento de la convocatoria del acto que se le comunicó como es precedente sin que haya puesto ninguna objeción a la celebración del mitin en el interior de una caseta de Feria.

El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha lamentado que el candidato del PP, Beltrán Pérez «desvirtúe la propia feria y sus tradiciones, la politice y siente un precedente inaudito para los últimos días de esta feria y las próximas ediciones tanto para actos políticos como publicitarios por parte de empresas privadas».

Cabrera ha advertido que existe un consenso que todos los grupos políticos y empresas respetan y que «de pronto se ha saltado el PP». El delegado ha pedido a Pérez que «reconsidere su decisión y no utilice la Feria de Abril para su campaña electoral, desvirtuando así la tradición, los valores de convivencia que entrañan estas fiestas e incluso la propia Ordenanza Municipal que la regula, que o desconoce o se la salta a la torera».

En este sentido, el delegado ha recordado que toda publicidad en la Feria, salvo en determinados casos y por acuerdo previo en Junta de Gobierno, está prohibida en la Feria de Abril, según contempla la Ordenanza que la regula. «Es inaudita esta decisión de Beltrán Pérez, que puede dañar gravemente la Feria para los próximos años, puesto que sienta un precedente para que el resto de las fuerzas políticas utilicen el Real para una confrontación política fuera de lugar o para que se llene de actos publicitarios», ha añadido.

«A partir de entonces, serían legítimos los mítines de cualquier partido y cualquier acto de publicidad en la Feria de Abril, manchando su imagen y su esencia, que tanto se ha tratado de mantener y que está regulada por Ordenanza. Las casetas están concedidas para un fin, la convivencia en la Feria, y no para mítines electorales. Pedimos respeto a las tradiciones», ha dicho.

Sin embargo la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha explicado que la ordenanza habla de publicidad dentro del Real de la Feria y ha recordado que el acto de inicio de campaña del PSOE, que tendrá lugar en la terraza del Acuario, en el Muelle de las Delicias, no está a más de un kilómetro de distancia. «El PP no está haciendo nada que contravenga ningún tipo de ordenanza, los técnicos lo han analizado», ha defendido la dirigente popular.

Por su parte el candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha afirmado que se trata de «una critica infundada» ya que cuentan con el visto bueno de la Junta Electoral y ha calificado de «pérdida de papeles» el hecho de que un delegado municipal intente influir sobre las decisiones de las opciones políticas y pretenda prohibir un acto de campaña. Pérez ha afirmado que el motivo del que el PP inicie su campaña en la feria en homenaje a esos cientos de personas que trabajan en el real y ha recordado que tenían el visto bueno de la Junta Electoral para celebrar su inicio de campaña en la feria.

En este sentido Beltrán Pérez, que ha recordado que la convocatoria será en el interior de la caseta y que a ella puede acudir quien quiera ir libremente, ha insistido en que la ordenanza habla de publicidad comercial y que el candidato del PSOE abrirá su campaña a menos de un kilómetro de la Feria. «Según su interpretación el alcalde debería suspender su propio acto», ha dicho el candidato del PP acusando al PSOE de intentar enturbiar la campaña.

«Exigimos al gobierno de la ciudad que cese en su acoso a la campaña; queremos hacer una campaña limpia y llena de propuestas», ha explicado Beltrán Pérez. En este sentido ha acusado al gobierno municipal de tener «una actitud bolivariana» al intentar erigirse en árbitro de un proceso electoral y de querer instrumentalizar la campaña.

Cs critica que el PP haya roto «el pacto no escrito»

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la alcaldía de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha mostrado su desacuerdo y el de su formación política con la «utilización electoralista de la Feria» del candidato del al convocar su su acto de inicio de campaña dentro del real.

«Mostramos nuestro desacuerdo con la decisión del señor Pérez», ha afirmado Pimentel, añadiendo que «de esa forma, no sólo podría estar incumpliendo la ordenanza municipal que regula la Feria, también rompe un pacto no escrito que teníamos todos los partidos en Sevilla para no desvirtuar la celebración de nuestra fiesta más universal, como ya hicimos la pasada Semana Santa durante la campaña de las generales».

Al hilo de lo anterior, el candidato de Cs ha recordado cómo «el PP también utilizó nuestra Semana Santa para hacer campaña en las pasadas elecciones generales y eso no lo digo yo, se puede demostrar con la hemeroteca».

Ante esta situación, Álvaro Pimentel también ha solicitado a los populares que reconsideren «sus planes» porque «la Feria es un símbolo de Sevilla, es de todos y debemos dejarla al margen de cuestiones políticas porque, si no lo hacemos, sólo conseguiremos acrecentar la desafección de los ciudadanos con los políticos». «Debemos pensar en todos -ha añadido-, pensemos en tener una Feria fiel a sus tradiciones y a salvo de las controversias. La imagen de la ciudad lo agradecerá».