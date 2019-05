El Ayuntamiento impulsa otro tramo del metro desde Sevilla Este a la Gran Plaza El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció ayer que incluirá en el próximo presupuesto las líneas 2, 3 y 4

Alberto García Reyes Sevilla Actualizado: 13/05/2019 23:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El anuncio que hizo ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Foro de ABC de Sevilla sobre la inclusión de los proyectos de las líneas 2, 3 y 4 del metro en el próximo presupuesto andaluz cambia radicalmente el panorama sobre esta infraestructura en la capital andaluza, que no ha tenido avances desde que en 2011 se inaugurara la primera línea. Moreno no dio detalles sobre las cantidades que se aportarán en el ejercicio actual, pero ABC ha podido confirmar que se trata del montante necesario para la redacción de los proyectos, que hay que actualizar después de casi una década en los cajones. «Mi compromiso con Sevilla es claro», dijo el líder del PP andaluz.

Sin embargo, el alcalde, el socialista Juan Espadas, le pidió «seriedad y sentido común» al desarrollo de la red de metro en la ciudad, indicando que, de momento, no ha escuchado al presidente de la Junta de Andalucía pedir «ni un euro» para financiar nuevas líneas, algo ante lo que no sabe si «alegrarse o preocuparse». «Veo que la Junta no necesita financiación del Estado ni del Ayuntamiento y que va por las tres líneas de golpe. Ojalá aparecieran 500 millones bajo la mesa del Gobierno andaluz, pero pido seriedad, priorizar y hablar de centrarnos en el modelo de financiación», declaró ayer insistiendo en que «los sevillanos quieren saber cuándo va a haber obra y estar en servicio los tramos» porque habrá que ver cuáles son «las disponibilidades y las cantidades para las líneas».

De hecho, el Ayuntamiento tiene otro planteamiento ya bastante avanzado que Espadas llegó incluso a plantear en su última cita con los responsables del Ministerio de Fomento. La idea del alcalde pasa por el ya conocido tramo de la línea 3 entre Pino Montano y el Prado, es decir, la ejecución de medio itinerario para dosificar la inversión en varias fases, ya que esa línea está planificada para llegar hasta los Bermejales. Y a esa propuesta suma ahora otra muy similar: media línea 2 entre Sevilla Este y la Gran Plaza, concretamente entre la parada de Andalucía Residencial y la de Mayo de la línea 1. El plan de Espadas pasa por conectar dos de las zonas más populosas de la ciudad con la línea que ya está en funcionamiento, de manera que se interconectarían varios barrios de la periferia con las paradas más céntricas.

El proyecto para estas dos «medias líneas» está ya redactado y cuenta incluso con una previsión presupuestaria. La línea que parte de Pino Montano arrancaría en la parada denominada «Oficios», junto al Parque Arte Sacro, en Nuevo Torneo, y pasaría por el centro deportivo Los Mares hasta conectar con el Hospital de San Lázaro. A partir de ahí bajaría por la avenida Doctor Fedriani para llegar hasta el Virgen Macarena y recorrer toda la Ronda Histórica hasta el Prado de San Sebastián, donde conectaría directamente con la línea 1. Este recorrido está plenamente estudiado y ha sido objeto incluso de debate político en el último año en el Ayuntamiento, ya que el PP no aprueba la idea porque entiende que supone un agravio a los vecinos que se beneficiarían del resto del itinerario hasta los Bermejales.

La discusión se repetirá probablemente en la segunda propuesta de Espadas, que es muy parecida a la anterior en su concepción y, además, necesita una variación para conectar con la línea 1. Según el proyecto original, la línea 2 parte de Andalucía Residencial, junto a la A-92, y discurre por Miguel Ríos hasta el Palacio de Congresos y de ahí a la avenida de Andalucía por Montes Sierra. En este punto la línea sigue hacia Kansas City, pero para conectar con la 1 tendría que modificar su recorrido hasta la estación de Mayo. Espadas está seguro de que el Gobierno de España le apoyará.