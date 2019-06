Ayuntamiento de Sevilla Vox arranca el mandato sin despacho y reunido en los pasillos en Sevilla La nueva formación municipal, con dos concejales, registra un escrito protestando por la situación, que considera «un desprecio»

El nuevo mandato en el Ayuntamiento de Sevilla ha arrancado este lunes con el decreto de la estructura del gobierno del socialista Juan Espadas y las primeras labores de organización interna. Esta semana se celebrarán las reuniones entre el Ejecutivo local y los cuatro grupos de la oposición para concretar cuotas, dedicaciones de los concejales y asesores que corresponden a cada uno. Pero en uno de esos partidos de la oposición, Vox, el enfado con el gabinete de Espadas es enorme en este arranque de etapa por lo que consideran «un claro ninguneo» e incluso «un desprecio que no se puede consentir».

El enojo se centra en que se trata del único grupo que aún no tiene dependencias municipales asignadas ni despacho alguno, a pesar de que este lunes comenzaba oficialmente el trabajo diario en el Ayuntamiento. Los otros partidos se mantienen hasta ahora en las mismas salas que ya utilizaban durante el mandato anterior, pero Vox es una formación nueva en la Casa Consistorial tras la obtención de dos actas de concejal en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, y para la formación hay que buscar una ubicación. El gobierno municipal no lo ha hecho aún y así se lo trasladó este lunes a su portavoz y cabeza de lista, Cristina Peláez, que junto con Gonzalo García Polavieja lograron actas de edil.

Tanto Peláez como sus asesores más cercanos, de esta forma, tuvieron que tratar sus asuntos este lunes a los pies de la escalera principal del Ayuntamiento y después en uno de los pasillos del edificio, al carecer aún de despacho. Fuentes del partido apuntaban a ABC su tremendo enfado por lo ocurrido, que consideran «un desprecio al partido por parte del alcalde, cuyas buenas palabras de hace unas semanas se han quedado aún en nada». El grupo municipal de Vox ha registrado un escrito de protesta por esta situación y está estudiando otro tipo de medidas legales para que «inmediatamente se dé respuesta a los derechos que el partido tiene como grupo municipal. El mandato ha comenzado y Vox no tiene ni un despacho donde reunirse».

Según se apuntaba, una de las opciones que plantea el gobierno local socialista para ubicar a los miembros de la formación de Santiago Abascal es la planta alta del edificio, el comúnmente denominado «palomar», donde actualmente tiene sus oficinas el grupo municipal del PP. Al haber perdido cuatro ediles este partido tras los comicios locales y pasar de una docena a ocho, el equipo de gobierno propone ésta, la de que el PP ceda parte de sus instalaciones a Vox, como la alternativa más lógica. Pero entre los populares el rechazo a perder espacio y a cederlo al nuevo partido municipal es frontal, según han indicado fuentes municipales, «de ahí que el asunto aún no se haya resuelto». Hasta que eso ocurra, Vox está sin despachos.

Además, la formación que en el Ayuntamiento lidera Peláez se queja del planteamiento «irreal e inadmisible» del gobierno en cuanto al número de asesores que le corresponden, ya que se les ha trasladado con pueden tener uno solo. «En el mandato pasado, Izquierda Unida tuvo cuatro asesores contratados con el mismo número de concejales, dos, con lo que esta propuesta no se puede tolerar y es otro desprecio al partido que no tiene ajuste alguno ni lógica. Si no quieren que estemos aquí o que no trabajemos por Sevilla, que lo disimulen mejor», se apuntaba desde las filas de Vox.