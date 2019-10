Urbanismo y patrimonio El Ayuntamiento de Sevilla culmina la «limpia» de carteles de publicidad en la Avenida y San Fernando Urbanismo ha eliminado elementos estridentes en 106 establecimientos; más de la mitad no lo hizo de forma voluntaria

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha concluido esta semana con la «limpieza» de elementos publicitarios y rotulación estridente en las dos principales vías turísticas de la capital andaluza, la Avenida de la Constitución y la calle San Fernando, donde se ha retirado numeroso material que estéticamente no se ajustaba al canon y habían afeado la zona más monumental y turística de la ciudad. Esta campaña municipal se anunció en primavera de 2018, pero no fue hasta el otoño de ese año cuando se comenzó a ejecutar tras el periodo de exposición del nuevo modelo unificado de cartelería y toldos y el de las correspondientes alegaciones. Hace unos días se ha cerrado este plan después de eliminarse todo lo que se había señalado por parte de los técnicos de Urbanismo.

El gobierno local socialista conminó a los establecimientos a homologar sus elementos publicitarios, rótulos, carteles y toldos, que debían tener la misma estética, colores y tipografía. En concreto, para «eliminar la contaminación visual» el Ayuntamiento definió que los rótulos en las fachadas o los de los toldos deberán estar diseñados con tinta blanca o en dorado mate, aunque también se estudiará alguna propuesta puntual que pueda realizarse en acero corten, un tipo de metal en tono cobre que se oxida al aire libre (similar al del World Trade Center de la Cartuja). Los toldos se deben adaptar a los huecos y podrán ser también de color blanco o dorado, tonos escogidos por Urbanismo para unificar la publicidad en las tres zonas «que son prioridad para frenar la degeneración estética que se viene sufriendo».

Quienes no cumplieron vieron cómo en octubre pasado un dispositivo especial del Ayuntamiento comenzó a retirar de forma subsidiaria 38 carteles o toldos no adaptados a la norma en establecimientos junto a la Catedral y el Real Alcázar, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha culminado esta labor. Hasta el 82% de los comercios de esta zona sensible incumplía la ordenanza, de hecho. Esos criterios para la publicidad, toldos y carteles de establecimientos en el Centro de Sevilla fuero aprobados por la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Junta de Andalucía.

Finalmente, tal y como expuso el propio delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, se ha actuado sobre 106 establecimientos de estas dos vías, de los que se han eliminado esos elementos publicitarios (rótulos, carteles, toldos, letreros...) que no se ajustaban a la normativa. De esos 106, en más de la mitad de los casos (en concreto, en 65 comercios o bares) ha tenido que ser el Ayuntamiento el que ha realizado los trabajos de retirada de manera subsidiaria al no haberlo hecho voluntariamente el establecimiento señalado, cobrando a posteriori los trabajos a los propietarios de los locales, como es lógico.

Un «ejemplo para otras ciudades»

Este proceso de homogeneización estética del entorno más visitado de Sevilla capital ha cerrado, de esta forma, su primera fase, que «está sirviendo de ejemplo para otras ciudades españolas que se han interesado por este modelo y han aplaudido la iniciativa», según el concejal, quien ha incidido en «la importancia de recuperar el paisaje urbano que tanto se estaba degradando con cachibaches por la calle y todo tipo de elementos chirriantes y alejados de la estética que debe tener un núcleo histórico como el sevillano».

La satisfacción entre los responsables municipales con este iniciativa es tan alta que se va a continuar en breve con una segunda fase de este plan de eliminación de mobiliario y cartelería de zonas turísticas y que va a aplicarse en el barrio de Santa Cruz, uno de los lugares más emblemáticos del recorrido clásico de Sevilla. Ya se ha abordado la ordenación con los hosteleros, comerciantes y vecinos en diversas reuniones, que van a seguir produciéndose en busca del mayor consenso posible. Lo que sí ha quedado claro es que se va a actuar sobre 60 establecimientos (comercios y bares) que no cumplen con el canon municipal, especialmente en lo que tiene que ver con los rótulos y, sobre todo, con la colocación de elementos como estanterías y expositores en la vía pública. Se va a disponer, de hecho, de un modelo de estantería estándar para todos los comercios de esta zona. «Hay que frenar la banalización de Santa Cruz y espero que en 2020 pueda cambiar el paisaje radicalmente tras homogeneizar y retirar elementos», advirtió Muñoz, añadiendo, eso sí, que «no se pueden cambiar todos los rótulos de la noche a la mañana porque tienen un coste empresarial y hay que ser sensibles, pero sí se puede ir ya viendo la evolución».