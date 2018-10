Tribunales El Ayuntamiento de Sevilla se desentiende del juicio por el supuesto amaño de la oposiciones de la Policía Su letrado presenta un escrito en el que renuncia a seguir ejerciendo la acusación en un proceso que puede salirle muy caro al Consistorio sevillano

El Ayuntamiento de Sevilla ha dejado este martes de ejercer la acusación en el procedimiento que sienta en el banquillo de los acusados a 45 personas, la mayoría policías locales en activo, por amañar las dos oposiciones convocadas en 2012 para cubrir 103 vacantes en la plantilla municipal.

El letrado que venía representando al Consistorio ha entregado un escrito al juez del Penal 10 en el que anuncia que desiste de ejercer la acusación personal y de seguir personado como tal en un procedimiento que le puede salir muy caro a la Administración local. La Fiscalía reclama la nulidad de los procesos selectivos bajo sospecha y que sea el Consistorio quien asuma las consecuencias económicas como responsable civil subsidiario.

Además del coste económico, la condena empañaría unas oposiciones que supusieron la vía de ingreso para más de un centenar de funcionarios municipales e inhabilitaría a un responsable policial como el superintendente Juan José García, para quien le piden 13 años de inhabilitación.

Todo eso está en juego. Sin embargo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado retirarse de varias causas judiciales como ésta de las oposiciones, basándose en un informe de la Secretaría General que concluye que debe reservarse el ejercicio de la acusación particular cuando el Ayuntamiento «pueda haber sido especialmente perjudicado por la presunta comisión del delito» y abogaba por «replantear las personaciones actualmente efectivas, de modo que en aquellas en las que no haya un bien o derecho específico a defender o que no se esté ejerciendo acción civil alguna, se abandone la personación y se deje la defensa de la legalidad al Ministerio Público».

Rectificando a la Fiscalía

Desde que arrancó esta vista oral, la posición del abogado del Consistorio ha sido complicada ya que el actual Gobierno local disolvió el grupo de Asuntos Internos que se encargó de la investigación de este caso. Además dos de sus agentes, hoy en día fuera ya del Cuerpo, denunciaron al Consistorio por reubicarlos en puestos que les obligaba a estar en contacto con los mismos policías que habían estado investigando. Los denunciantes entendieron que estaban siendo represaliados, pero la Justicia exoneró al Ayuntamiento.

En varias ocasiones, el letrado del Consistorio intervino en sala para rectificar algunas afirmaciones de la fiscal, quien sostiene que el Gepol fue disuelto al destapar varios casos de corrupción en el seno de la Policía Local.

El presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento ha sido muy crítico con la labor de los agentes de asuntos internos que destaparon este caso

Para rematar la jornada, este martes han declarado dos testigos propuestos por las defensas. Uno de ellos es el presidente de la Junta de Personal, Luis Val, quien ha sido muy crítico con el Gepol, afirmando que habían recibido muchas quejas por el funcionamiento de una unidad que no estaba contemplada en la anterior Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía Local. Una de esas quejas fue elevada a la Fiscalía General del Estado e iba dirigida contra la entonces fiscal jefe María José Segarra, por encomendarle investigaciones a un grupo que calificó este martes el testigo como «alegal». Esa acción no prosperó; como tampoco lo hizo la denuncia contra el exalcalde Juan Ignacio Zoido por no disolver el Gepol.

Val ha tenido que admitir, a preguntas de las acusaciones, que al igual que el Gepol había otras unidades que no aparecían en la anterior RPT y que no han recibido ninguna denuncia de la Junta de Personal.

Luis Val es policía local y miembro del SPPME, el sindicato que está en la diana en este procedimiento porque entre los acusados está, por ejemplo, el hijo del presidente de la organización sindical.