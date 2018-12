Zonas verdes El Ayuntamiento de Sevilla diseña una nueva ordenanza para el arbolado Los miembros de la Mesa del Árbol podrán enviar sus propuestas hasta el 24 de diciembre

El delegado de Parques y Jardines, David Guevara, presidió ayer la reunión del comité consultivo para la gestión del arbolado, las zonas verdes y el paisaje de Sevilla, que abrirá una nueva etapa para reforzar su labor como órgano consultivo y asesor del Ayuntamiento con el objetivo de definir las estrategias de gestión municipal del sistema verde de la ciudad a medio y largo plazo, una vez acometidas las actuaciones de urgencia en materia de saneamiento para evitar riesgos sobre la población.

Para reforzar la también conocida como Mesa del Árbol, David Guevara y el director general del área, Adolfo Fernández, presentaron una propuesta para articular su composición, funcionamiento y participación, así como la intención de conferirle estabilidad durante al menos cinco años –es decir, sin estar sometida a los cambios de los mandatos municipales– y, además, el compromiso de mantener varias reuniones al año. Los miembros de ese órgano tendrán hasta el 24 de diciembre para aportar sugerencias «a esta propuesta que está abierta, trata de representar a todas las sensibilidades y atiende a las peticiones formuladas por sus propios integrantes», señaló Guevara.

El comité, asimismo, tendrá un papel protagonista en la elaboración de la nueva ordenanza municipal para la gestión del conjunto del sistema verde de la ciudad. «Es necesario actualizar la ordenanza vigente, incluyendo no sólo el arbolado, sino todas las zonas verdes y ajardinadas y la gestión del paisaje. La actual ordenanza no responde a los avances técnicos, cambios y enfoques que han ido apareciendo en los últimos años en cuestiones tan relevantes como la ecología, el paisaje y la participación ciudadana, entre otras», abundó el delegado. «En la actualidad tenemos equipos y recursos técnicos que no habían existido nunca y que habrá que tenerlos en cuenta en la nueva ordenanza, que planificará todo el sistema verde de la ciudad a medio y largo plazo», apostilló.

De cara a esta nueva norma municipal, David Guevara, asimismo, anunció ante la mesa que está a punto de adjudicarse el contrato para elaborar el Plan Director del Arbolado Urbano de Sevilla por parte de una empresa de reconocido prestigio nacional, y que definirá, a partir de un diagnóstico, la gestión del mismo: desde qué especies plantar hasta los momentos de las podas, pasando por el diseño de los alcorques o los distintos tratamientos para el árbol y el paisaje.

David Guevara expresó, además, su agradecimiento a las aportaciones del Comité Consultivo. «La reunión ha sido muy constructiva, con un espíritu colaborador por parte de todos», según dijo. El comité consultivo para la gestión del arbolado, las zonas verdes y el paisaje de Sevilla es un órgano de naturaleza asesora de la Administración municipal, a través del cual se canaliza la participación de la sociedad sevillana en la gestión del arbolado y las zonas verdes.