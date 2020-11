Alumbrado El Ayuntamiento de Sevilla no sabe qué hacer con el alumbrado de Navidad Es la única capital andaluza que no tiene un plan de encendido pese a que llevan un mes puestas mientras discuten el protocolo

Javier Macías SEGUIR Sevilla Actualizado: 30/11/2020 12:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sevilla lleva un mes con las luces de Navidad instaladas pero no sabe qué hacer con ellas. La segunda ola arrasó con cualquier perspectiva de vivir unas fiestas próximas a la normalidad y las restricciones de movilidad y horarios llegaron justo cuando se estaban terminando de colocar las luminarias. El pasado mes de septiembre, mientras los brotes repuntaban levemente, el gobierno municipal licitó el contrato para la iluminación de hasta 284 calles, ampliando incluso los adornos, con un presupuesto de casi un millón de euros. Ahora, todo está en suspenso.

Sevilla es la única capital andaluza que aún no tiene un plan de encendido. El toque de queda a las diez de la noche y el cierre de comercios y hostelería a las seis hasta no se sabe cuándo son un freno. Desde el Ayuntamiento dudan qué hacer con estos elementos, que son un foco de atracción de público para reactivar la economía sobre todo en el casco histórico, pero que no tiene sentido que funcionen cuando todo cae la noche y todo está cerrado. Al contrario que ha hecho, por ejemplo, Málaga, el gobierno municipal quiere dejar pasar el tiempo para elegir una fecha para su encendido, a la espera de conocer cuáles serán las restricciones tras el 10 de diciembre, la fecha establecida por la Junta de Andalucía para tomar nuevas medidas o prorrogar las que ya están.

La capital de la Costa del Sol iluminó el viernes la ciudad sin anunciarlo, pero eso no evitó que se produjeran concentraciones de público en la conocida calle Larios, que han levantado fuertes críticas, aunque si bien es cierto que coincidió con el «Black Friday», una jornada que ya de por sí atrae multitud de público a los centros comerciales. De hecho, en la capital hispalense, a lo largo de estos días de rebajas también se han llenado los comercios pese a que la iluminación sigue estando apagada.

Árboles de Navidad a la inversa, la iluminación navideña prevista para la plaza del Salvador - Juan Flores

Este fin de semana, junto a Málaga, también se ha inaugurado el alumbrado navideño en Huelva y Cádiz. Hasta Granada, la ciudad más castigada por esta segunda ola del Covid-19 y la que más restricciones ha sufrido, sabe qué hacer con las luces, que hoy se encienden. Jaén le dará al botón el 3 de diciembre y Córdoba y Almería, el día 5.

El Ayuntamiento de Sevilla no tiene aún un protocolo definido y duda qué hacer hasta saber si habrá una cierta apertura horaria tras el puente de la Inmaculada, que es la fecha tradicional para encender las luces, pese a que cada año se ha ido adelantando más.

Discusión interna

Existe cierta presión dentro del gobierno municipal, teniendo en cuenta el coste que han supuesto la iluminación y la necesaria reactivación económica. Pero, por otro lado, el área de Gobernación y Fiestas Mayores, que incluye Seguridad y Movilidad, es prudente a la hora de evitar cualquier tipo de aglomeración. La delegación de Juan Carlos Cabrera dice desconocer el protocolo anti bullas deslizado por Urbanismo.

ABC de Sevilla informó de que se tendrá que organizar un recorrido marcado y ordenado para evitar las grandes concentraciones que se producen en las calles del Centro en Navidad y que se guarde el metro y medio de distancia entre personas. El área de Antonio Muñoz sugirió que se marcaran itinerarios peatonales de sentido único en las principales calles, y que la Policía Local controlara los aforos para que no se produzcan bullas. Sin embargo, desde principios de septiembre nada más se ha vuelto a saber y fuentes municipales aseguran que no hay aún ni fecha ni protocolo establecido para las luces de Navidad. Lo más probable es que esta semana todo definido.