Infraestructuras El Ayuntamiento de Sevilla pacta con Altadis el desbloqueo de la Fábrica de Tabacos Urbanismo declarará terciario el suelo correspondiente a la multinacional, que hará un hotel y un espacio comercial

Alberto García Reyes Sevilla Actualizado: 09/07/2019 23:38h

Ha empezado sus dos mandatos de la misma manera. En 2015, nada más ser investido como alcalde, lo primero que hizo Juan Espadas fue derogar el protocolo urbanístico que la multinacional tabacalera Altadis había firmado con Juan Ignacio Zoido para desbloquear los suelos de la Fábrica de Tabacos de Los Remedios, cerrada y sin uso desde 2007. Al socialista no le gustó el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento del PP y la empresa porque, en su opinión, no respetaba los intereses generales de la ciudad al no haberse hecho el Plan Especial que requería cada edificio para determinar si había que demolerlos o era obligatorio conservarlos.

Además, Espadas reprochó a Zoido que su proyecto restaba zonas verdes al complejo, por lo que decidió revocarlo. Por lo tanto, a pesar del largo proceso de tramitación que se había llevado a cabo hasta ver la luz con una fábrica que está abandonada y criando yerbajos desde hace ya más de una década, todo volvió a su estado original, es decir, al abondono sin proyecto concreto de futuro.

Durante estos últimos cuatro años, Espadas se ha reunido con el anterior presidente de Altadis, Juan Arrizabalaga, en numerosas ocasiones para encontrar un nuevo punto de acuerdo, ya que la fábrica sevillana es la única de las que esta empresa ha cerrado en España que no ha sido reutilizada hasta la fecha. En mitad del camino se acordó encargar un informe a Patrimonio sobre el grado de protección de cada edificio, ya que según la propuesta de Zoido sólo era necesario conservar el inmueble principal de oficinas —donde el PP tenía previsto instalar un museo de la ciudad, la sede del distrito de Los Remedios y un centro cívico— y la capilla.

El resto de naves se podía demoler. Sin embargo, Espadas encargó un informe al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico sobre cada edificación y el pasado mes de marzo salió el resultado: hay que conservar el 90 por ciento de las construcciones, la mayoría de ellas naves de almacenamiento de tipo industrial.

A partir de esta premisa, el Ayuntamiento y la empresa firmaron un preacuerdo para el desbloqueo urbanístico de estos suelos respetando el grado de protección estipulado por los especialistas para la antigua fábrica de Los Remedios. Las dos partes asumieron el informe elaborado por el IAPH de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que plantea dos situaciones: por un lado, la conservación del 90% del complejo fabril; y por otro lado, la posibilidad de llevar a cabo nuevas construcciones en la zona sur del recinto, pudiéndose derribar para ello un par de los edificios de esa área de la fábrica, los de menor valor patrimonial. Ahí es donde está el nudo gordiano del desbloqueo.

ABC ha podido confirmar que Espadas y Fernández de Barrena se han vuelto a reunir recientemente para poner todas las cartas boca arriba a partir del citado informe. El alcalde ha pedido a Altadis que le presente el proyecto que tiene previsto para los suelos que le corresponderían en el pacto urbanístico, los más próximos al puente, para dar orden a Urbanismo de que empiece a tramitar cuanto antes la recalificación necesaria a suelo terciario. Altadis ha planteado dos ideas hasta ahora: un hotel y un espacio comercial.

Ambas cosas son compatibles con los usos que va a permitir el Ayuntamiento, pero lo que el gobierno municipal reclama ahora es que se concrete de manera definitiva el plan. Según las fuentes consultadas, Altadis se ha comprometido a entregarlo en las próximas semanas, lo que supondrá el desbloqueo definitivo de este espacio, que lleva cerrado doce años.

Por lo tanto, el Ayuntamiento se quedará con el edificio principal, donde instalaría la sede del distrito, un equipamiento vecinal y el proyecto Singularity University que promueve el colegio San Francisco de Paula. También se garantiza el futuro de la capilla de las Cigarreras, que mantendrá su ubicación a través de una cesión municipal. El uso del resto de los edificios está por definir, pero también serán de propiedad municipal, ya que la parte a explotar por Altadis es la situada más al Sur, donde estaban las casas de los antiguos directivos de la fábrica, que sí se pueden demoler. Por último, el proyecto incluye la apertura pública al río a través de un paseo fluvial que enlazaría con la ribera de Triana hasta el Alamillo.

Otra de las claves es el tipo de edificio que podría construir Altadis. El informe de la Consejería de Cultura sobre la protección patrimonial de la vieja fábrica de tabacos resalta el «valor del conjunto y las relaciones de los edificios» en un «lugar estratégico y privilegiado de la ciudad».

Pese a ese valor que se da a todo el conjunto, el documento elaborado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico aclara que existen diferentes grados de protección en función del valor arquitectónico y patrimonial de cada edificio, siendo los más parapetados normativamente hablando los del sector norte, el edificio central de talleres y oficinas, la capilla y su entorno. Sin embargo, de los edificios del sector Sur del complejo, de menor valor y «un cajón de sastre arquitectónico», hay varios que sí podrían demolerse para levantar inmuebles de nueva planta con los usos terciarios consabidos que permitiría la modificación del PGOU (culturales, hoteleros...). Esto haría rentable el acuerdo para Altadis.

De hecho, el informe de Patrimonio permite que se pueda edificar en esa pequeña área delimitada, la más cercana a la calle Juan Sebastián Elcano, un edificio en altura de hasta ocho plantas, el tope que marca la normativa en ese sector de la ciudad, Los Remedios. Espadas asegura que lo hablado hasta ahora con Altadis no plantea un proyecto «especulativo», sino ajustado a lo que plantea el Ayuntamiento asumiendo el «lógico beneficio para la propietaria». Y añade con vehemencia que la recuperación de Altadis para Los Remedios será una realidad en este mandato. Las reuniones que ha mantenido discretamente con la empresa en las últimas semanas explican esta contundencia. Pero todavía quedan muchos pasos que dar.