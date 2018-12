SEVILLA El Ayuntamiento de Sevilla quiere restringir el mercadillo de El Jueves a un tramo de la calle Feria Detecta puestos ilegales y pretende eliminar los que se instalan en la calle Conde de Torrejón y en la plaza de Montesión

María Jesús Pereira

@mjesuspereira Seguir Sevilla Actualizado: 15/12/2018 10:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Todo lo que puedes encontrar en El Jueves, el mercadillo más antiguo de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla quiere que el mercadillo de El Jueves se celebre sólo en un tramo de la calle Feria, eliminando así puestos de vendedores en Conde de Torrejón o plaza de Montesión, según fuentes municipales. Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, se ha reunido hace una semana con representantes de la asociación de comerciantes de El Jueves para hacerles llegar este proyecto, así como las quejas de vecinos por la suciedad y ruido que genera un mercadillo cuyo origen se remonta al siglo XIII.

En 2009, la Gerencia de Urbanismo acordó con los comerciantes de El Jueves las bases para ordenar este mercadillo, fijando en 124 los puestos autorizados en la parte más estrecha de la calle Feria y adyacentes. En base a ello, la Asociación Mercadillo Histórico Popular El Jueves asumía la el control identificación de los puestos. Sin embargo, el Ayuntamiento ha elaborado un informe sobre la situación de El Jueves «que confirma que hay más puestos de los autorizados».

La asociación se comprometía también a velar para que los vendedores no dejaran objetos abandonados que no hubieran vendido. Años después, los vecinos del Centro Histórico denunciaron que no se había cumplido el acuerdo y pedían que el mercadillo se trasladara a la Alameda, esgrimiendo problemas en materia de seguridad, movilidad e higiene.

La asociación de comerciantes ha declarado a ABC que sí se preocupa porque las calles donde se celebra el mercadillo queden limpias y afirma además que se ocupa de denunciar a la Policía Local los puestos ilegales.

En cuanto a las quejas de vecinos, los venedores de El Jueves indican que «quienes compraron una casa en la calle Feria ya sabían que había un mercadillo que se celebra desde hace ocho siglos, desde antes de la conquista de la ciudad por el rey Fernando III de Castilla, y que incluso Miguel de Cervantes menciona en su famoso libro "Rinconete y Cortadillo". No pueden pedir que quiten ahora un mercadillo centenario».