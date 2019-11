Azul plata y oro para iluminar la Navidad de Sevilla

Pedro Ybarra Bores Sevilla Actualizado: 29/11/2019 23:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

3, 2, 1, 0... A las siete de la tarde en punto de este viernes un gran aplauso acompañaba la inauguración del alumbrado navideño de Sevilla con la banda sonora en directo de la música de los 80 ofrecida por el grupo «Mixtolovers». Canciones de Bangles («Walk like an egyptian»), Madonna («Material girl») o Pretenders («Don't get me wrong») sonaban desde diez minutos antes junto al Arquillo del Ayuntamiento hasta que la ciudad quedaba iluminada al son del villancico «Blanca Navidad», que casualmente este año se escuchaba en inglés, coincidiendo por vez primera con el «Viernes Negro».

«Tú enciendes la Navidad», lema del Ayuntamiento para el alumbrado navideño de este año permanecía proyectado en la pantalla. En ese instante, tras minuto y medio de cuenta atrás, Sevilla se llenó de luz. «El botón lo aprietan los sevillanos con sus móviles», se escuchaba haciendo referencia al lema de esta edición mientras miles de terminales grababan el evento enfocando hacia la Avenida. Para el concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, «el arranque de la Navidad cada vez se parece más al de la Feria, porque cada año son más los sevillanos que se acercan al Arquillo del Ayuntamiento. La Navidad invita a compartir la calle». Recordó que este año «se trata de una iluminación navideña sostenible, cien por cien verde y renovable», comentaba tras el acto a los medios Antonio Muñoz.

«Sevilla arranca la Navidad antes que nunca, inundando 300 calles de luz con una novedad importante, con iluminación led y por tanto contaminación cero y lucha contra el cambio climático y por el medio ambiente», dijo. De hecho, según fuentes municipales, la energía utilizada este año para alimentar la iluminación es cien por cien verde por primera vez, ya que viene utilizando led desde hace cinco años.

El acto había comenzado desde dos hora antes con las actuaciones infantiles de «Babyradio», y el concierto de «Mixtolovers», que se interrumpió para realizar la cuenta atrás, para seguir la música tras el alumbrado mientras un gran globo rojo pasaba de mano en mano sobre las cabezas de los asistentes. Más tarde también hubo pasacalles de bandas.

Para la directora general de Cultura, Isabel Ojeda, «se trata de un momento muy ilusionante y familiar», dijo.

Amparo Borrachera estaba allí con sus sobrinos, «porque este día me siento como una niña», igual que Chari Temes, que aparecía con su nieta recién llegada de Canarias, como todos los años, por Navidad. Muchas familias con niños se reunían ante el escenario lleno de bailes y coreografías.

Este año, en total se han utilizado 2.347 motivos navideños en las calles de Sevilla. San Francisco, el Salvador (este año iluminado con motivos de árboles de Navidad), Sierpes y Tetuán (con enormes farolas) o la tradicional iluminación de la fachada del Ayuntamiento de la Plaza Nueva se llenaban de gente a la sombra de los colores azul plata y dorado, que este año iluminan las calles del Centro y de los barrios tras el acto de ayer organizado por el Ayuntamiento y Lipasam.