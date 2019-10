El seguro cuesta unos 200 euros al año Bajan las viviendas en alquiler en Sevilla y suben las pólizas de impago por «miedo» al inqulino La actual normativa no ampara al dueño de la casa frente a morosos y okupas

El número de arrendamientos de viviendas de renta libre está bajando en Sevilla, pero entre las que se alquilan están subiendo los seguros de impago por parte del dueño que quiere asegurarse el cobro de la renta si el inquilino no paga. Además, el arrendador está cada día más dispuesto a contratar esas pólizas.

Así lo declara el vicepresidente primero del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla, Antonio Becerra, quien añade que ese descenso de inmuebles que sale al mercado provoca que los precios suban, o no bajen, por ahora.

Becerra es un veterano de la profesión que está a pie de obra y conoce la situación, pero no las estadísticas «porque no hay datos precisos».

«Los últimos que está sacando el Ministerio de Fomento difieren en más de un 25% de las que sacan los portales inmobiliarios como Fotocasa e Idealista y tampoco coinciden con las de las comunidades autónomas basadas en las fianzas depositadas. Existe un compromiso de Fomento de obtener esos índices de alquiler pero no existen series históricas. Acaban de comenzar», explica.

Este aumento de las pólizas de seguro de impago del que habla Becerra lo avala también un estudio de la correduría Arrenta QP. Es más, asegura que destacan entre los seguros cuya contratación está creciendo más deprisa en toda España —y continuarán haciéndolo en los próximos meses— que Andalucía se impone como el mercado nacional donde se experimentará un mayor crecimiento. También destaca que Sevilla (con el 25%), Málaga y Granada, son las provincias donde más seguros se contraran y donde más seguirán subiendo.

La razón de esta situación no es otra que una nueva normativa, una real decreto ley del pasado mes de marzo, que limita las garantías que se exigen a los inquilinos.

Estas pólizas aseguran el cobro de las rentas desde el segundo mes del impago y hasta año y medio, además del coste de la defensa jurídica para recuperar la posesión del inmueble y para cubrir los posibles destrozos ocasionados por actos vandálicos del arrendatario.

Antonio Becerra explica que, al contrario de lo que la opinión pública piensa, la inmensa mayoría de las viviendas en alquiler, sobre el 80%, son de particulares y no de grandes empresas, bancos, fondos buitres o cualquier otra corporación que pueda tenerlas en sus inmovilizados como negocio. De modo que 80 de cada 100 viviendas en alquiler son de personas trabajadoras «que la tiene como forma de ahorro seguro que apoye a sus actuales sueldos o les ayude el día de mañana a complementar su pensión».

«Los morosos nunca acuden a nosotros. Prefieren ir directamente a los particulares», dice Antonio Becerra - ABC

«Estas personas —sigue— han tenido que recurrir a financiación externa y mantienen una hipoteca u otro compromiso de pago por lo que, si el inquilino les falla y no paga puntualmente, les provoca una gravísimo problema económico».

El arrendador está inseguro y más a partir de la entrada en vigor del referido real decreto pues, segúnBecerra, ya no permite a los inquilinos pedir garantías adicionales a las legalmente establecidas (una mensualidad de renta), superiores a dos meses más, cuando de media una sentencia judicial de desahucio y posterior lanzamiento no suele bajar de entre 9 meses y un año». Otra situación que se está originando, debido a este «temor» del arrendatario, es que cada vez más particulares y empresas recurren a los agentes de la propiedad inmobiliaria para que les ayuden a decidir sobre la idoneidad de sus inquilinos.

Esos profesionales tienen medios para averiguar sin los interesados en las propiedades tienen antecedentes de morosidad y pueden hacer un informe de riesgos en base a sus datos laborales, fiscales y personales.

«De todos modos —apostilla—, los morosos profesionales nunca acuden a nuestras oficinas en busca de un alquiler y prefieren contactar directamente con arrendadores particulares».

Los seguros de impago suelen hacerse casi exclusivamente a los alquileres de vivienda cuyos arrendatarios son personas físicas y las destinan a uso de vivienda habitual.

En Sevilla y provincia, según datos oficiales que expone Antonio Becerra, existen unas 790.000 viviendas libres. En buen estado y que no se dediquen a vivienda habitual son 230.000 de las que unas 70.000 se ponen el alquiler. La mayoría, unas 50.000, están en la capital.

Para las empresas que alquilan viviendas para otros usos distintos al de vivienda como puede ser oficinas o locales, «las compañías pueden solicitar mayores garantías, mayores primas o, incluso, si no tienen interés en cubrir esos riesgos no la ofrecen en sus productos».

Porque el citado decreto no legisla sobre este tipo de arrendamientos por lo que el arrendador a las empresas sí les puede pedir garantías adicionales a los dos meses de fianza, sin límite alguno.

Las zonas más caras son Centro, Triana, Los Remedios y Nervión con una media de 11 euros el metro cuadrado

Pero no es solo la inseguridad en el cobro el motivo por el que baja el número de viviendas que salen al mercado. No poder recuperar la posesión antes del vencimiento del contrato es otro motivo que, según Becerra, echa para atrás el propietario.

«El propietario de la vivienda que alquila —explica— no puede recuperarla si la necesita para los próximos 5 años si a la firma del contrato no lo sabe y lo deja reflejado en el documento». Esas dos circunstancias, o sea que no salgan viviendas en alquiler al mercado por la inseguridad que generan, unida a la mayor presión de personas que quieren o necesitan v vivir en alquiler «hace que los precios suban, o no bajen».

En Sevilla, los precios han ido descendiendo desde que se inició la crisis en 2009 hasta el 2014 año en el que comenzaron a subir la renta.

En la actualidad se paga 10 euros por metro cuadrado en Sevilla capital «cantidad, incluso, un poco por debajo de a la que se llegó a pagar en aquellos años de bonanza y sin que existiera entonces el impulso de precios motivado por el incremento de arrendamientos turísticos».

En cuanto a zonas, y por orden, el centro, Triana, Los Remedios y Nervión son los barrios más caros de la ciudad con entre 11 y 12 euros el metro cuadrado de media de alquiler. Los más baratos son Torreblanca, Bellavista, Amate-Rochelambert, y Macarena que están en entre 6,5 y 7,5 euros. En Sevilla, en donde 8 de cada 10 personas viven en una vivienda de su propiedad y 2 de cada 10 en alquiler, hay propietarios con dos o más casas que prefieren tenerlas cerradas antes que alquilarlas por la inseguridad antes citada, si bien se les planeta otro problema: los okupas.

«Hay propietarios que tapian las viviendas, las aseguran o contratan vigilancia para evitar okupas»

«Estos sí son un verdadero problema para los propietarios de los inmuebles. Lanzar a un okupa de una vivienda y más si mantiene en ella a niños o personas impedidas es, por desgracia, un proceso largo donde tiene que intervenir en la mayoría de los casos un juez y con la legislación actual, que nadie quiere abordar, el propietario se ve claramente indefenso».

Afirma que en Sevilla el problema es menor que en otras ciudades pero «sí se dan casos y algunos propietarios optan por tapiar las viviendas, asegurarlas y contratar a empresas de seguridad para dificultar la ocupación».