Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2019 Rey Baltasar: «Quiero ser un Rey para todos los niños de Sevilla» Cristóbal Martínez será el primer ciego en España que encarne a un Rey Mago en una Cabalgata de una gran ciudad

Pedro Ybarra Bores

El nombre de Baltasar significa «Dios proteja al Rey» y proviene de Babilonia, personaje representado desde la Edad Media como una persona de raza negra que tradicionalmente porta la mirra. El delegado territorial de la ONCE -entidad que cumplió en diciembre su 80 aniversario y tuvo parte de su origen en la Asociación Hispalense de Ciegos - en Andalucía, Ceuta y Melilla desde 2015, Cristóbal Martínez Fernández, encarnará hoy al Rey Baltasar. Afiliado a la ONCE desde 1984, es ciego desde los 17 años. Licenciado en Filosofía, comenzó su trayectoria laboral como vendedor de la ONCE en Baeza (Jaén).

Director de la organización en Málaga durante 11 años antes de dirigir la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, preside también la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos y de la Asociación Cultural de Personas Ciegas y Discapacidad Visual de Andalucía.

«La vida, a las personas ciegas, en general, nos pone a prueba en muchas ocasiones. Constantemente nos pone obstáculos en el camino más difíciles de superar que para el resto de ciudadanos para llegar al mismo sitio y a la misma hora», señala Martínez. «Nadie está preparado para ser Rey en la Cabalgata de Sevilla. Y ante esta invitación no se puede decir que no, a pesar de la magnitud de esta hazaña. Quienes conformamos la ONCE no nos solemos achicar ante los retos por grandes que sean, ni nos conformamos con la realidad que nos rodea», dice.

«La ilusión de todos los días»

«Merece la pena superar el enorme pudor que supone asumir esta corona para compartir con toda Sevilla la ilusión de la Cabalgata de Reyes. Ilusión que es el gran motor del mundo y de la ONCE, “la ilusión de todos los días”. La que sentía en la Úbeda de los años 70 esperando la llegada de los Reyes Magos cuando era niño y todavía veía. A pesar del paso del tiempo recuerdo las luces, los colores y muchas sonrisas al paso de Sus Majestades por las calles de mi pueblo. Fue lo primero que me vino a la mente cuando el presidente del Ateneo me sugirió la posibilidad de encarnar al Rey Baltasar, convirtiéndome así en la primera persona ciega de toda España en asumir este gran honor en un cortejo real de una gran ciudad como Sevilla. Nunca soñé tanto. Nunca he faltado una Cabalgata de Reyes en todas las ciudades en las que he vivido, aunque nunca estuve tan cerca de los Reyes Magos como cuando nació mi primer hijo una tarde de Reyes hace 23 años», recordó.

«Podéis tener la seguridad de que voy a poner toda mi alma, todo mi corazón y todas mis fuerzas en no defraudar la sonrisa de ningún niño de Sevilla. Quiero ser un Rey para todos los niños de Sevilla, pero sobre todo, para los que lo están pasando peor, aquellos que viven en una situación de pobreza, vulnerabilidad y que no tienen las mismas posibilidades que el resto para salir adelante, y que ese día de Reyes estarán ahí pidiendo deseos muy parecidos al de resto de los niños».

«Un orgullo inmenso»

Recuerda también estos días a «los niños con la mirada perdida que cruzan el Estrecho para llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor para transmitirles esperanza e ilusión. Qué paradoja, un rey ciego que no ve pero quiere devolver la mirada a esos niños para que recuperen la ilusión por vivir», dijo. «Siento un orgullo inmenso porque una persona ciega encarne la figura de un Rey en una gran cabalgata como la de Sevilla, y la ciudad lo acoja con absoluta normalidad. Cada caramelo que lancemos al cielo de Sevilla serán unas gracias muy grandes para todos los sevillanos por ese cariño y solidaridad que nos dan permanentemente».

«En la ONCE nos gusta decir que todos los días son Noches de Reyes, porque todos los días cumplimos los sueños de mucha gente. Que el espíritu de los Reyes Magos nos guíe a todos por igual. Hagamos que esa ilusión permanezca siempre en nuestros corazones para mirar con más respeto al que es diferente y para hacer entre todos en Sevilla un ejemplo de convivencia, de tolerancia y de igualdad. Cuidemos más nuestro entorno y pensemos qué podemos hacer nosotros por mejorar el mundo, porque a lo mejor podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Los 80 años de servicio de la ONCE en la sociedad demuestra que si queremos podemos entre todos construir un mundo mejor. Con esa ilusión y con esa responsabilidad espero no defraudar sobre todo a ningún niño de Sevilla. Nunca soñé tan alto, nunca soñé tan lejos. Gracias de corazón por permitírmelo», termina.