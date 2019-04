Barack Obama llegará a Sevilla en las próximas horas Máxima expectación ante la participación del expresidente norteamericano en la Cumbre Mundial del Turismo

La llegada de Barack Obama a Sevilla es inminente. Se espera que el expresidente de Estados Unidos aterrice esta noche en Sevilla para asistir a la Cumbre Mundial del Turismo, en inglés la WTTC.

El que fuera presidente número 44 de EE.UU., cuya presencia en Sevilla está programada para participar en una conferencia titulada «una conversación con Barack Obama» en la cumbre que se celebra en Fibes hasta el día 4, estará en la capital hispalense en cuestión de horas ya que se espera que aterrice esta noche en Sevilla en vuelo privado. Y pasará la noche en la ciudad aunque, por motivos de seguridad, el lugar donde pernoctará se mantiene en secreto.

Aunque la agenda del expresidente es «privada» con excepción de su intervención en la cumbre, con toda probabilidad dedicará parte de las horas previas a su intervención en la WTTC, prevista para las 15:15 de mañana miércoles, a preparar su conferencia pero también es probable que deje algún hueco para visitar algún monumento de la ciudad. También es una incógnita si Obama acudirá finalmente a la cena de gala que la organización de la WTTC tiene previsto celebrar mañana por la noche en la Real Maestranza de Sevilla y a la que ha sido invitado.

En cualquier caso, en su visita a Sevilla, el exmandatario norteamericano no estará solo. Procedente de California llegará también el ex embajador de Estados Unidos en España, James Costos, que le acompañará durante toda su estancia en Sevilla. Costos, considerado «el hombre de Obama en España» y que ha mostrado su entusiasmo en las redes sociales por su próxima llegada a Sevilla, será nombrado «embajador honorario» de Spain Film Comission and Andalucia Film Comission» en un acto que tendrá lugar el próximo jueves en la Delegación del Gobierno en Andalucía en la plaza de España.

La llegada de Obama ha causado una gran expectación después de que hace casi dos años, en julio de 2016 cuando aún era presidente, fuera suspendida la que tenía programada tras un atentado en Dallas.