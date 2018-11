Comercio tradicional La barbería de Santa María la Blanca echa el cierre Francisco José Romero se jubila y cierra el local que lleva sesenta años regentando

La barbería de Santa María la Blanca, muy conocida en el barrio, echa el cierre después de sesenta años. Lo hace porque su dueño, Francisco José Romero, se jubila.

A sus 77 años este profesional que lleva desde los 12 años trabajando, quiere descansar. Por eso el próximo viernes será el último día que pele a sus clientes de toda la vida. Algunos no lo sabían y se quedaron sorprendidos cuando ABC acudió a fotografiarle.

En su pequeño local, una de esas antiguas peluquerías tradicionales, aún cuelga la licencia de apertura otorgada por el Ayuntamiento de Sevilla que data del año 1958. En aquellos tiempos él tenía 12 años y la barbería la regentaba su padre y de la que luego se hizo cargo. Hoy él está sólo al frente de un negocio que ninguno de sus dos hijos (uno de ellos residiendo en México) han querido heredar. Uno de ellos es fotógrafo y el otros se dedica a la informática.

Con todo Paco, como todo el mundo lo conoce, ha decidido retirarse porque los años le pesan ya para estar todos los días al frente de un negocio que lleva él solo. «Llevo toda la vida en esto, habré pelado a miles de personas», recuerda asegurando que la mayoría de los que acuden a su barbería, son clientes de toda la vida. «Tengo unos clientes que estoy pelando ya a la quinta generación de una misma familia», relata.

En cualquier caso, Paco no es un hombre de muchas palabras. Por eso admite que habla con los clientes que quieren conversación pero con los que no quieren no lo hace. Pero también, con algo de gracia, admite que, a partir de la próxima semana no sabe qué va a hacer.

«Le vamos a echar mucho de menos», confiesa un cliente que se ha enterado mientras se pelaba de que ésta sería la última vez que Paco le cortara el pelo. A partir de ahora Paco, que admite también que la clientela ha disminuido en los últimos tiempos porque cada vez hay menos residentes en el barrio mientras aumenta el número de turistas. «Ahora voy a aburrirme», confiesa. El viernes será el último día para cortarse el pelo en Santa María la Blanca por trece euros.