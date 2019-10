Los vecinos urgen soluciones El barrio de Los Remedios: la basura que no cesa Pocos contenedores y muchos de ellos rotos llenan las calles de cartones, residuos orgánicos y hedores

A la asociación de vecinos de Los Remedios no cesan de llegar quejas del vecindario acerca de los contenedores de basura selectiva, orgánica y papeleras.

Por un lado, su escaso número hace que se llenen y quien «llega tarde», debe dejar cartones y plásticos en el suelo. Por otro, está el deterioro en las tapaderas de muchas unidades que impiden la correcta utilización, asegura el presidente de dicha asociación, José María Cañizares.

«En varias otras ocasiones, en el Distrito han indicado que Lipasam tiene un estudio hecho sobre el número de contenedores en función del volumen de viviendas, pero los hechos demuestran semana sí y la siguiente, también, que esa proporción está equivocada», tercia la vocal encargada de medioambiente, Guadalupe Gómez García.

Si bien el problema lo tienen muchas calles afecta más a las transversales de Asunción.

«Dado el carácter comercial de esa zona, en época de rebajas o de campaña de Navidad, los restos de cajas de cartón y envases plásticos se hacen una montaña junto a los contenedores que ya están atestados y la estampa que presenta es lamentable», apostilla Cañizares. Igualmente, destacan que el deterioro de muchas unidades de recogida de basura orgánica, además de la mala imagen, provoca que el mal olor alcance a las viviendas más bajas de los bloques del entorno en donde viven personas mayores y que se vuelve insoportable, sobre todo en épocas calurosas. Pero el deterioro no afecta solo a los contenedores. Muchas papeleras están también repletas de restos de todo tipo.

Unos y otros, papeleras y contenedores, tienen en común que por su zona inferior arrojan al exterior elementos líquidos que manchan el pavimento. En este sentido, Guadalupe Gómez va a presentar en el distrito una propuesta sobre un modelo que incluya un elemento «absorbente» que sea cambiado cada semana, impidiendo que los restos líquidos salgan al exterior.

Detalle de la tapadera de un contendor roto - ABC

Los líderes vecinales reconocen que hay muchas personas que no tienen conductas cívicas y arrojan al suelo basuras, colillas y envases, pero «eso es una cosa y otra bien distinta es que los dispositivos para depositar la basura no sean suficientes ni estén en condiciones porque, si hay residuos a pie de contenedores, es porque hay voluntad de echarlos dentro pero no hay sitio y el vecino que llega lo deja en la acera», afirma José María Cañizares.

En nombre de los residentes de Los Remedios esta asociación insiste al Ayuntamiento para que tome medidas y se evite tanto deterioro, hedor y hasta ratas que pueden acudir a las basuras. También vuelve a pedir que ponga orden y control en las botellonas que se suceden en las calles del recinto ferial y que lo cerque para zonas de aparcamientos regulados que tanta falta hacen en el barrio.