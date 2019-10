Beatriz Claro: La revolución que diseña para el futuro

Rocío Ponce Sevilla Actualizado: 17/10/2019 10:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Beatriz Claro se está confirmando como la revolución que la firma de moda de su padre, Fernando Claro, necesitaba para lanzarse definitivamente a nivel nacional e internacional después de tres décadas de trabajo incansable desde Sevilla. Comenzó a estudiar Biología, pero se aburría y acabó encontrando la motivación en el mundo de la comunicación de moda. «Mis estudios me han ayudado a saber que no vale solo tener talento, también hay que hacer un esfuerzo gigante para enseñarlo», dice. Actualmente, Fernando Claro es una de las marcas preferidas de famosas e «influencers» (nueva profesión que comprenden y admiran). Blanca Suárez, Nieves Álvarez, Eugenia Silva, Amaia Salamanca, Paula Echevarría, Sara Carbonero, María Pombo y Paula Ordovás, entre otras, se rinden a su estilo.

Bea nació entre costuras, la empresa de moda para novias e invitadas de su familia impregnaba todo en casa. «La alta costura es muy precisa, eso me ha hecho tener una visión de la vida quizá demasiado exigente y esto provoca presiones. Pero también ha supuesto una libertad de expresión muy valiosa tanto en la manera de vestir como en la manera de actuar», explica. Hace tres años decidió irse a Madrid y abrir un atelier de Fernando Claro en la capital, movimiento clave en el crecimiento exponencial que vive la marca. Poco a poco, las funciones y decisiones de Bea han ido aumentando en Fernando Claro, respetando siempre el trabajo y las normas de su padre. «Fue una transición natural y sin darme cuenta, nunca me había planteado diseñar… Poco a poco mi padre me empezó a pedir ideas previas a los diseños, así que un día me vi aprendiendo a dibujar para expresar exactamente las ideas que quería transmitirle». Asegura que su padre y ella hacen un buen equipo creativo: «A él le gusta mucho más la fantasía, sueña un mundo más barroco y más excéntrico que el mío. Yo soy más terrenal, busco lo que nos favorezca a las mujeres, siempre que sea original».

«La alfombra roja te permite exceder más los límites, pero si tengo que elegir me quedo con la novia porque es un trabajo de conexión con la persona»

Disfruta fantaseando con lo que podrá hacer con los tejidos cuando comienza a proyectar cada nueva colección y es de las que opina que en moda no está todo inventado. Su punto de vista en lo empresarial, en la comunicación y en el diseño, totalmente conectado al presente y futuro de la moda, llevarán las creaciones de Fernando Claro a todo el mundo. «Este año estamos trabajando en Claro, una línea de prendas y complementos de lujo de venta online y en multimarcas a nivel internacional», responde con ilusión.

Del sector de la moda en España echa en falta apoyo institucional y económico para que se pueda crear ese posicionamiento de la Moda España. «Y por nuestra parte, debemos mostrarnos atractivos para los inversores privados, grupos especializados que se acerquen y pueda materializarse dicho crecimiento. Nosotros estamos por este camino», remata.