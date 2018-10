ARTE Bellver: «Hace siete meses me dieron seis meses de vida y no sabía si llegaría vivo hasta aquí» El mecenas afincado en Sevilla pudo asistir felizmente a la inauguración de su nuevo museo en la Casa Fabiola

JESÚS ÁLVAREZ

Actualizado: 12/10/2018 08:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Han transcurrido quince años desde que Bellver inició su peregrinar por las administraciones ofreciendo su colección de arte y el paso del tiempo parece haber hecho mella en la figura de este tenaz mecenas bilbaíno, que se apoyaba este jueves en un bastón para andar y no podía ocultar una cierta fatiga con tanto revuelo de cámaras, micrófonos, informadores y aplaudidores.

Su sinceridad con este periodista momentos antes del acto oficial de inauguración de su nuevo museo en la Casa Fabiola demuestra que ha llegado a esa edad en la que uno se puede permitir ese lujo. Le pregunto si temió que este momento, el de la inauguración de su museo, por el que ha luchado toda su vida, primero como coleccionista y luego como mecenas en el proceloso mundo de la política y la burocracia, no lo vieran sus ojos: «Mire -responde con una parte de alegría y otra de nostalgia sobre una silla no muy cómoda en la que su cuerpo menudo se desparrama-, hace siete meses me dieron seis meses de vida y creía que no iba a llegar vivo hoy aquí».

A Juan Espadas, que estuvo humano, cercano y entrañable con «don Mariano» durante la inauguración este jueves del nuevo museo en la Casa Fabiola, parece que le sonríen los hados y eso no es decir poco a siete meses de las elecciones.

Sin la presencia física del mecenas, todo habría sido distinto y las críticas y reproches a su gestión le habrían alcanzado, como a la de sus antecesores, lejos ahora de la primera línea política. Han sido cuatro consejeros de Cultura de la Junta de Andalucía y tres alcaldes de Sevilla los que han ido dilatando una donación que por momentos parecía imposible y que incrementa objetivamente la oferta cultural de Sevilla. Un éxito para todos, sí, pero tan tardío como muchas resoluciones judiciales.